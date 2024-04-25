Американский танк был подбит при помощи дрона-камикадзе "Ланцет"

По данным New York Times, на 20 апреля российские войска подбили 5 единиц Abrams, которые США ещё в 2023 году поставили украинской армии. При этом всего был переброшен 31 танк, а значит в боевом состоянии осталось не так много техники. Американские журналисты стараются обходить острые углы и не публикуют совсем уж печальную статистику, ну а российские военкоры утверждают, что в реальности поражено больше танков, поскольку некоторые получили не критические повреждения. В результате машина способна добраться до тылового лагеря, но продолжать выполнять свои задачи уже не будет. Причина в том, что ремонт подобной техники осуществляется в Польше, а в итоге Abrams будет через всю Украину переправлен в соседнюю страну, после чего останется там ещё какое-то время. Даже если танк в конечном итоге и будет восстановлен, то длительная его потеря для ВСУ считается успехом.

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По данным военкоров, украинская армия не использует оставшиеся 25 танков (приблизительное оценочное количество) на передовой. Не исключено, что часть из них требует обслуживания, ну а в полевых условиях провести диагностику такой сложной техники невозможно. Как бы там ни было, но Abrams постепенно уничтожаются, о чём сообщил командир взвода с позывным «Игла». По словам бойца, его подразделение вело настоящую охоту за американским танком. Целых три дня при помощи разведывательных дронов производилось изучение маршрута, по которому двигалась машина. Выяснилось, что Abrams не находился на одном месте слишком много времени, а после нескольких выстрелов меняет позицию. Он часто уходил в тыл на дозаправку, а после снова появлялся на линии соприкосновения. В первый же день была предпринята неудачная попытка атаки при помощи беспилотника, но ВСУ активно использовали средства РЭБ, поэтому подбить технику не удалось.

Изучив все основные маршруты и действия экипажа следующая попытка была предпринята на третий день. Пришлось учитывать особенности радиоэлектронной обстановки в районе действия танка, а также дождаться удачных для вылета дрона-камикадзе метеоусловий. Всё сошлось ранним утром, а в итоге «Ланцет» поразил цель, зайдя не с подветренной стороны. Командир взвода рассказал, что пришлось налетать очень много часов, поскольку противник пытался защищать Abrams всеми доступными средствами. В момент удара беспилотника ПВО в районе размещения танка не было, ну а точное попадание вывело из строя ключевые механизмы машины. «Игла» признал, что работа была очень долгой и кропотливой, но в итоге охота завершилась успешно. Точных данных о дальнейшей судьбе подбитого танка нет, но суть сводится к тому, что машина на многие месяцы будет выведена из строя, а это уже хорошая новость.

Ну а США продолжают накачивать украинскую армию оружием. Пакет с военной помощью будет передан уже на этой неделе, а удивление вызывает тот факт, что Белый дом за спиной Конгресса доставил всё это в Польшу задолго до принятия соответствующего закона. Политики стараются игнорировать данный факт, но не все аналитики в США согласны закрывать глаза на очевидные проблемы. По словам подполковника армии США в отставке, американская армия стала более уязвимой за последние 2 года, чем когда бы то ни было. Дэниел Дэвис напоминает, что Белый дом отправил в Украину различную боевую технику, включая Abrams, Stryker, Bradley. Также было передано множество ПЗРК Stinger и противотанковых Javelin. ЗРК Patriot прикрывают инфраструктурные объекты в Украине, а РСЗО HIMARS наносят прямые удары по российским тылам. И всё бы хорошо, вот только за 2 года русские изучили принципы работы американского оружия. Ещё совсем недавно всё это оружие считалось лучшим в своём роде, ну а сегодня армия РФ нашла оптимальные средства для поражения средств ПВО и успешно подбивает танки при помощи небольших дронов. Аналитик считает, что продолжение конфликта сделает армию США ещё более уязвимой, ну а российские военнослужащие станут ещё более осведомлёнными.

В итоге данный конфликт если и был задуман как попытка ослабить российскую армию привёл к противоположным результатам. Дэвис указывает на то, что оружие стран НАТО не продемонстрировало значительных успехов в реальных боевых условиях. Но и это не всё, ведь российские инженеры в итоге получили доступ к американским ракетам и даже современным броневикам. Техника тщательно изучается, а значит станет ещё более уязвима на поле боя. С мнением американского аналитика можно согласиться. Недавно стало известно о том, что российские военнослужащие смогли эвакуировать в тыл трофейный Leopard 2А5. Танк получил повреждение гусеницы, а также частичную потерю проводки из-за возгорания. Все основные элементы машины целы, ну а совсем скоро чудо немецкого танкостроения изучат специалисты, извлекая ценные уроки из противостояния с техникой НАТО.