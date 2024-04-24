Журналисты The New York Times рассказали о любопытном проекте Maven, результаты которого оказались разочаровывающими

Шесть лет назад руководство Google подписало с оборонным ведомством США небольшой контракт на сумму в 9 миллионов долларов. Тогда это представлялось как небольшое партнёрство, которое со временем переросло в инновационные разработки с участием систем на базе искусственного интеллекта. Проект назывался Maven, а о его существовании узнали не только журналисты, но и рядовые сотрудники Google. Большая часть людей оказалась против, поскольку речь шла об использовании гражданских технологий в военных целях. Казалось, что проект умер, но в реальности он перешёл в руки других подрядчиков, развиваясь в тени прессы и любопытных зевак. В The New York Times утверждают, что сегодня проект Maven превратился в мощную систему, которая позволяет американским военным получать огромное количество информации на поле боя. Анализ при помощи умных алгоритмов производится в реальном времени и показывает цели для поражения, объекты инфраструктуры, позволяя вести тактическое планирование самых сложных операций в полевых условиях.

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Попытки опробовать Maven в боевых условиях предпринимались неоднократно, но только в Украине данная технология заработала в полную силу. Американские журналисты пишут, что ровно 2 года назад технологии стали доступны украинскому военному командованию, выступая в качестве ключевого компонента сбора и систематизации информации. Первое время технология показала себя с лучшей стороны. Благодаря многочисленным разведывательным самолётам, кружащим у границ России и Украины, удавалось собирать ценную информацию, что давал преимущество украинскому командованию. Но в какой-то момент стало очевидно, что проект не может быть реализован в полную силу, поскольку русские научились блокировать сигнал. Американцы активно использовали спутники, открыто работая с гражданской системой Starlink, но благодаря разветвлённой сети комплексов радиоэлектронной борьбы потенциал Maven стал заметно снижаться.

Журналисты сетуют на то, что передовые разведывательные дроны производства США были сбиты за короткое время, а система прогнозирования перемещения войск дала явный сбой. Всё это заставило руководство Пентагона пересмотреть действующую конфигурацию разведывательных систем, а эксперты уверены, что всё больше давление будет оказываться именно на Илона Маска. Тысячи малых спутников находятся над планетой и способны в режиме реального времени фиксировать малейшие изменения в том или ином регионе. Фактически, подобные объекты могут давать постоянную картинку, что в настоящее время недоступно ни одной армии мира. В The New York Times полагают, что дело остаётся только за правильной настройкой, после чего тысячи спутников будут объединены в самую масштабную шпионскую сеть на планете. При этом управлять всем этим будут из единого центра, где при участии умных алгоритмов будут анализироваться все ключевые моменты, позволяя выработать единую наступательную стратегию для украинской армии. Журналисты признают, что Украины стала полигоном для испытания самых разнообразных тактик и технологий, ну а именно Maven способен изменить будущее ведения боевых действий.

Эксперты до сих пор задаются вопросами об участии крупных технологических компаний в разработке подобных систем. Похоже, гиганты из Силиконовой долины никогда не прекращали оказывать Пентагону небольшие услуги. Так, в числе разработчиков Maven значится Эрик Шмидт, который провёл 16 лет на посту главного исполнительного директора Google. Сегодня под руководством этого инженера разрабатываются беспилотники нового поколения, которые получат высокую автономность и могут уже сегодня тестироваться в украинских степях. Первые два года ведения боевых действий показали, что Россия научилась быстро адаптироваться к появлению новых технологий. Первоначально Maven дала ВСУ значимое преимущество, но со временем российские инженеры научились противостоять умным технологиям, а в итоге сбиваются не только беспилотники, но и многочисленные ракеты. Например, HIMARS, ставшие настоящей проблемой в первые месяцы после поставки, давно превратились в бесполезный металл, поскольку российские инженеры мешают работе систем наведения, а после сбивают летящие цели.

Эксперты полагают, что обе стороны извлекут ценные уроки из украинского конфликта, но проблема лишь в том, что русские слишком быстро учатся. В настоящее время курирует высокотехнологичные разработки в Пентагоне компания Palantir, которая уже давно на слуху в средствах массовой информации. Ну а в качестве примера эффективности проекта Maven приводится любопытная история, которая случалась ещё в феврале 2022 года. Якобы, некий украинский генерал встретился с американским коллегой на границе с Польшей. Там должны были пройти консультации, но американец захватил с собой планшет, решив продемонстрировать потенциал Maven. Связь обеспечивалась терминалом Starlink, а после короткого разговора стало очевидно, что американец знает о расположении украинских войск намного больше, чем сам генерал.