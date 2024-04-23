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Bublik1
Российские бойцы показали трофейный Leopard 2А5 и рассказали подробности эвакуации танка
Leopard 2А5 получил незначительные повреждения и будет восстановлен в самое ближайшее время

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Как вы могли слышать, недавно в США одобрили выделение Украине военной помощи, а значит боевые действия не только продолжатся, но и разгорятся с новой силой. Зеленский подписал закон о мобилизации, обещая своим спонсорам поставить под ружьё ещё больше украинцев. В недавнем интервью президент заявил, что считает происходящее крайне удачным решением. Якобы, цивилизованные страны поставляют Украине оружие, ну а рядовые украинские мужички будут сражаться за интересы НАТО. Первая поставка может состояться уже в ближайшие недели, а всё говорит о том, что в Белом доме заранее готовились к передаче вооружений, переправив значительную часть из намеченного в Польшу. На этот раз в поставку включат дальнобойные ракеты, а всё это значит, что прежде всего под угрозой окажется Крымский мост. В Украине обещают провести ещё одно контрнаступление, ну а российские эксперты полагают, что новое оружие стран НАТО нужно не только уничтожать, но и по возможности изучать. 

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В прессе часто пишут о том, как различные подразделения армии РФ эвакуируют с поля боя броневики или упавшие ракеты, ну а недавно стало известно о захвате Leopard 2А5. Немецкий танк был обнаружен на Авдеевском направлении и успешно доставлен в тыловой лагерь российскими бойцами. Сообщается, что была произведена сложная операция, состоявшая из нескольких этапов. Первым делом военнослужащие ремонтного подразделения убедились в том, что машина не заминирована. Были обследованы не только внешние, но и внутренние механизмы, что позволило составить полную картину поражения танка. Похоже, что Leopard 2А5 наехал одной гусеницей на мину, после чего потерял возможность двигаться самостоятельно. Кроме того, в танк был произведён удар при помощи дрона-камикадзе, что привело к возгоранию проводки. Экипаж бросил технику и удалился в неизвестном направлении. Других серьёзных повреждений не обнаружено. 

Ремонтное подразделение сбило порванную гусеничную ленту, а после этого эвакуировало танк с поля боя при помощи БРЭМ-1. Пришлось использовать направленный подрыв, поскольку в полевых условиях иначе снять гусеницу было сложно. По словам командующего ремонтным подразделением, в настоящее время планируется осуществить восстановление основных механизмов. Танк поставят на гусеницы, после чего проведут часть проводки и уже в таком состоянии отправят в адрес одного из тыловых инженерных подразделений. Там трофей будет тщательно изучен специалистами, ну а это уже не первый Leopard 2, который удалось эвакуировать с поля боя. Что любопытно, пока получить британский Challenger 2 или американский M1 Abrams так и не удалось. Английские танки пропали с передовой уже довольно давно, тогда как за последние два месяца были выведены из строя как минимум 5 американских танков. Похоже, команды биться за немецкую технику до последнего украинские бойцы не получали. 

Эксперты отмечают, что танки НАТО не оправдали ожиданий европейских, американских и тем более украинских политиков. Танки оказались слишком громоздкими и не готовы к позиционным сражениям. Современные боевые действия ставят новые вызовы, ну а указанная выше техника имеет посредственное бронирование верхней части, в результате часто становится целью для российских беспилотников. Чувствуется нехватка запчастей, не говоря уже об опытных ремонтных бригадах. Личный состав ВСУ выбивается слишком быстро, а высокие потери не позволяют поддерживать высокий уровень подготовки. Кроме того, при передаче танков страны НАТО не делали акцент на запчастях, а сегодня даже в Польше, где расположены ремонтные заводы, найти все нужные компоненты крайне сложно. Ну а российские инженеры тщательно изучат основные узлы немецкой машины и попытаются сделать выводы. После этого пробивать защиту Leopard 2 станет ещё проще, ну а очередная поставка в адрес ВСУ большой партии оружия распалит конфликт с новой силой. Людей для этого соберут на улицах городов, а значит как минимум до выборов президента США СВО точно не завершится. Не исключено, что Трамп не сможет вынудить Зеленского к началу мирных переговоров, а вероятность того, что в кресле удержится Байден, остаётся достаточно высокой. 


#сво #танки #военные технологии #leopard 2а5
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