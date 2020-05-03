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AMD дарит всем покупателям процессоров Ryzen и видеокарт Radeon бонусы в игре World of Warships

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За годы своего существования World of Warships так и не снискала популярности главной игры Wargaming – World of Tanks. Между тем доработка и улучшение «Кораблей» не прекращается вот уже пять лет. Появляются новые нации, новые корабли. Проводятся интересные ивенты и розыгрыши подарков. Активные игроки могут легко получить премиум-аккаунт только за то, что выполняют несложные задания. Вероятно, World of Warships уже никогда не стать мегапопулярной. Однако, немного улучшить её имидж вполне возможно.

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AMD прямо сейчас проводит акцию совместно с Wargaming. Все, кто купит процессор Ryzen и видеокарту Radeon получит промокод с бонусами. В комплект входят: британский линкор Dreadnought 3-го уровня, 1 000 дублонов и премиум-аккаунт World of Warships за 3 дня. Не так много, как хотелось бы, но ведь это полностью бесплатно. Если вы планировали купить новый компьютер и являетесь фанатом игры – 20 долларов, в которые примерно можно оценить пакет, будет отличным подспорьем. 

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Выше представлены модели, при покупке которых можно получить бонус. К сожалению, пока такая возможность есть только у жителей Польши. Однако, если подобные акции проходят, вполне возможно они доберутся и до нас. По мнению специалистов, наиболее интересным подарком станет Dreadnought. На своём 3 уровне он является одним из наиболее сильных противников.

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Alex Red
01:59
Это - нерешаемая проблема: герой, победивший злодея, если вовремя не погибает - то становится злодеем, и цикл повторяется.
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GlamOtrip
01:53
На мой вкус это нормальная тенденция уход от белого. Эта мода уже надоела также как и чёрная. Серебряные сборки - самые классные, имхо.
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