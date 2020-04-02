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После выхода игры Borderlands 3, компания Take-Two Interactive с гордостью сообщила, что она стала одним из крупнейших брендов в истории стоимостью миллиарды долларов. Особенно активно руководство рассказывало о невероятных доходах, которые приносит игра. Все ждали рекордов. И не зря. Дело в том, что по соглашению между командой разработчиков - Gearbox Software и издателем: 40% от прибыли идёт напрямую программистам. Но, как оказалось, на этот раз капиталистическая машина дала сбой.

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Borderlands 2, вышедшая в 2012 году не была столь успешной, однако выплаты были честными, благодаря чему сотрудники смогли почувствовать благодарность фанатов. На этот раз сумма выплат сотрудникам должна была побить все рекорды, ведь продажи оказались гораздо выше, чем ожидали сами разработчики. Ребята уже потирали руки, планируя на что потратят деньги, однако во вторник им сообщили, что премии будут гораздо меньше, чем они думают.

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Всё дело в том, что, прежде чем выплачивать премии, издатель должен окупить не только затраты на игру, но и на сопутствующие расходы, а также на выход DLC. Первоначально эта сумма составляла 140 миллионов. В ходе встречи с работниками студии её директор Рэнди Питчфорд заявил, что создание игры стоило гораздо дороже, чем считалось. Мало того, в ходе перехода на движок Unreal Engine 4 игра стала ещё дороже. Одним словом, ждать много денег не стоит. Тем, кто не доволен, Рэнди указал на выход.

Сколько конкретно получат разработчики не уточняется. Аналитики уже предполагают, что студию ждёт массовый исход талантливых программистов. Что любопытно, в январе Рэнди сам себе выписал авансовый бонус на 12 миллионов долларов, о котором, похоже, он предпочитает не вспоминать.