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Сейчас принято говорить о десятках скрытых бекдорах в процессорах Intel и операционной системе Windows от Microsoft. Однако, когда дело заходит о безопасности, то эксперты однозначно указывают на Linux, как на наиболее безопасную и надёжную ОС. Как выяснилось, не всё так безопасно и надёжно, как нам говорили.

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Уязвимость скрывается в опции pwfeedback. Сообщается, что подобная ошибка приводит к тому, что кто угодно способен вызвать переполнение буфера в стеке, даже если он не указан в файле sudoers. Первые исправления Sudo 1.7.1 были выпущены ещё 19 апреля 2009 года, однако они не закрыли всех дыр, одна из которых существует до сих пор. Эксперты сообщают , что уязвимость работает только на устройствах, на которых включён pwfeedback. Полное исправление пришло с версией sudo 1.8.31.

реклама «Если в sudoers включён pwfeedback, переполнение стека может позволить непривилегированным пользователям перейти в корневую учётную запись. Поскольку злоумышленник полностью контролирует данные, используемые для переполнения буфера, существует высокая вероятность использования такого сценария», – сообщают эксперты по безопасности.

Всем, у кого установлены прошлые версии, рекомендуется срочно обновиться. Эксперты не указывают, использовал ли кто-то такую уязвимость ранее. Учитывая большую фрагментацию версий Linux, есть высокая вероятность, что скоро этот эксплойт начнёт эксплуатироваться.