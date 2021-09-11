Эмулятор PlayStation 3 научился идеально запускать серию Sly Cooper и более 2000 других игр консоли
Разработчики эмулятора PlayStation 3 продолжают понемногу доводить до ума своё детище и всё больше игр с оригинальной консоли становятся доступны для запуска на ПК. В этот раз создатели RPCS3 рапортовали об успешном решении всех проблем с графическими багами во всех четырёх играх серии Sly Cooper. И если три первые игры можно также пройти на эмуляторе PlayStation 2 под названием PCSX2, то четвёртая часть с подзаголовком Thieves in Time может быть запущена только через RPCS3.
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Кроме того, благодаря кастомному патчу в игре был отключен алгоритм сглаживания MLAA, что ощутимо повысило производительность эмуляции и позволило запускать игру в разрешении 4K с кадровой частотой в 60FPS (при наличии достаточно мощного центрального процессора).
Кроме того, с последним обновлением на официальном сайте эмулятора заметно расширился список игр с пометкой "Playable", который теперь включает в себя более 2000 различных тайтлов. Среди них можно обнаружить немало консольных эксклюзивов времён PS3/Xbox 360, таких, как Afro Samurai, Asura's Wrath, Resistance 1-2, Dante's Inferno, Demon's Souls, Heavenly Sword, LittleBigPlanet и других. А при должных усилиях и правильной настройке на ПК можно опробовать также трилогию Uncharted и знаменитую The Last of Us.
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