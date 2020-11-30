Новые подробности о Radeon RX 6700 XT - максимальная тактовая частота 2950MHz и TGP 220 Вт
На данный момент AMD представила публике только три наиболее производительные видеокарты на архитектуре RDNA2: RX 6800, RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT. А вот о среднеценовом сегменте официальных новостей пока что не было. Главным оружием AMD здесь должна стать Radeon RX 6700 XT, которая будет конкурировать с RTX 3060 Ti от Nvidia.
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Её характеристики уже частично известны: GPU будет иметь на борту 40 CU, 2560 потоковых процессоров, 192 текстурных и 64 растровых блока, а также 40 RT-ядер. Производительность FP32 должна составить 11.52 TFLOPS, что близко к уровню GPU консолей нового поколения. Теперь же, благодаря утечке двух версий прошивки BIOS главный редактор портала igorslab Игор Валлосек поделился с общественностью данными о TDP и предельно допустимых частотах графического чипа Navi 22 XT.
Анализ прошивок при помощи MorePowerTool показал пределы тактовой частоты в 2950 МГц и 2854 МГц для двух разных версий 6700 XT. Максимальная частота памяти установлена на 1075 МГц. Что же касается энергопотребления, то более умеренная модель имеет TGP 186 Вт, а вторая - 211 Вт.
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Важно отметить, что референсная RX 6800 имеет TGP 203 Вт, что может свидетельствовать о том, что утекшие прошивки BIOS принадлежат картам с топовыми вариантами охлаждения. В пользу этой версии говорит и напряжение GPU 1,2 вольт, что выше стоковых значений RX 6800 и RX 6800 XT.
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Однако данные с вкладки контроля за оборотам вентиляторов могут говорить и об обратном. Акустический предел вентилятора установлен на 2300 RPM, что довольно много для системы с двумя или тремя вентиляторами.
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