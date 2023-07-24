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Ситуация на рынке компьютерных комплектующих летом 2023 года очень непростая. Рост цен из-за санкций сделал мощные процессоры и видеокарты предметами роскоши, а теперь падение курса рубля делает недоступными для многих геймеров даже решения среднего уровня. А судя по ценникам, рост цен комплектующих к планке стоимости доллара в 90 рублей, а евро — 100, еще не закончился и их стабилизация еще впереди. Ну а если рубль продолжит падать, многим можно будет забыть про игровые компьютеры до тех пор, пока зарплаты не подтянуться вслед за ценами, как это было после падения рубля в 2014 году.

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В этой ситуации не позавидуешь тем, кто решил этим летом купить новую видеокарту среднего уровня, ведь новинки от Nvidia и AMD: GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600 получились слишком дорогими и очень несбалансированными. По некоторым параметрам они уступают моделям прошлых поколений, а прирост производительности настолько небольшой, что единственное разумное объяснение, которое приходит в голову — Nvidia просто переименовала GeForce RTX 4050 в GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 4050 Ti — в GeForce RTX 4060 Ti и в таком виде выпустила на рынок.

Это кажется очень правдоподобным, если вспомнить скандальную историю с переименованием GeForce RTX 4070 Ti, которую в начале выпустили под видом GeForce RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти. Ну а компания AMD вместо того, чтобы воспользоваться просчетами конкурента и вернуть часть доли почти потерянного рынка видеокарт, выпускает Radeon RX 7600, который мало интересен геймерам из-за высокой цены, малого объема видеопамяти и плохой работой в играх с трассировкой лучей.

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Сегодня мы с вами посмотрим на расклад сил на рынке видеокарт, приняв во внимание одну из их главных характеристику — цену. Ведь именно ценой можно компенсировать практически любые просчеты инженеров, сделав неудачную модель настолько популярной, что ее будут сметать с прилавков. А цены возьмем из ассортимента магазина Регард.

Бюджетные модели

Цены на GeForce GT 1030 с памятью GDDR5, видеокарту, на которой можно хоть как-то поиграть, приблизились к 10000 рублей. Трудно представить человека, который решится на такую покупку, ведь в такой ситуации гораздо выгоднее купить процессор со встроенной графикой почти за такую же сумму, например, Ryzen 5 5600G. Или немного добавить и купить более мощные видеокарты, про которые мы расскажем далее.

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Radeon RX 6400 дает производительность выше, чем GeForce GTX 1050 Ti даже на системах с PCI Express 3.0, при более низкой цене, что делает ее отличным выбором в ультрабюджетные сборки.

Пока еще можно найти GeForce GTX 1650 почти по старой цене, а учитывая то, что эта видеокарта не теряет производительности на ПК с PCI Express 3.0 и способна запустить все новинки игр на "минималках", становится понятно, почему это самая популярная видеокарта в мире, судя по статистике Steam.

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А если у вас есть дополнительные 4000 рублей, то ваш выбор — Radeon RX 6500 XT и средние настройки графики в играх, которые по плечу этой видеокарте.

Модели среднего уровня

В диапазоне цен от 26000 до 28000 рублей битва за кошельки покупателей развернулась между

GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600. Обе видеокарты неплохи за свою цену, ведь на стороне GeForce RTX 3050 технология DLSS, а Radeon RX 6600 в некоторых играх соперничает с более дорогой GeForce RTX 3060.

Популярная модель GeForce RTX 3060 12 ГБ остается весьма привлекательным выбором, даже не смотря на выход новых GeForce RTX 4060, цены на которые пока слишком высоки. И главным конкурентом этой видеокарты остается Radeon RX 6650 XT.

Но, посредственная производительность в играх с трассировкой лучей и отсутствие технологии DLSS, ставшей новым стандартом апскейлинга, делают Radeon RX 6650 XT все более неактуальной.

Главной причиной, которая требует срочного снижения цен на видеокарты Radeon RX 6650 XT, стал выход GeForce RTX 4060, которая при чуть более лучшей производительности может похвастаться поддержкой DLSS 3.0 и очень невысоким энергопотреблением в 115 ватт.





А вот Radeon RX 6700 за счет отличной производительности и объема видеопамяти в 10 ГБ стала серьезным конкурентом не только для GeForce RTX 4060, но и для новой GeForce RTX 4060 Ti.

Выбор между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti для опытных пользователей будет гораздо проще, если учесть, что они избегают покупать GeForce RTX 3060 Ti из-за потенциальных проблем с видеопамятью, про которые давно рассказывают видеоблогеры. GeForce RTX 4060 Ti чуть быстрее, чуть дороже, но имеет заметно меньшее энергопотребление.

Но нужно учитывать, что в некоторых играх GeForce RTX 4060 Ti уступит не только GeForce RTX 3060 Ti, но даже и GeForce RTX 3060. Как, к примеру, в Doom Eternal из недавнего теста канала i2HARD.

Топовые модели

Выбор топовых видеокарт летом 2023 года стал довольно прост. Из-за малого объема видеопамяти всего в 8 ГБ можно забыть про такие модели, как GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti, новые игры сделали их неактуальными. И, учитывая это, в сегменте топовых видеокарт первую строчку занимает Radeon RX 6700 XT, стоит она по меркам 2023 года недорого, имеет 12 ГБ видеопамяти и неплохую производительность. А более производительную Radeon RX 6800 XT с 16 ГБ видеопамяти можно найти за 63890 рублей.

Популярная GeForce RTX 4070 имеет меньший объем видеопамяти, и в некоторых играх отстает от Radeon RX 6800 XT, но на ее стороне эффективная трассировка лучей и новые функции от Nvidia.

Между GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti, следующей ступенькой в производительности видеокарт, очень большой ценовой разрыв. Но эти видеокарты покупают геймеры с толстыми кошельками, которые могут себе позволить отдать эту сумму.

Ну а более дорогие и мощные модели — GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, Radeon RX 7900 XT, это ультрапроизводительный сегмент видеокарт, имеющий очень небольшую часть рынка и их мы отложим для отдельно блога.

Итоги

Вот такая непростая ситуация складывается летом 2023 года на рынке видеокарт и выбор между некоторыми моделями стал чрезвычайно сложен. Пишите в комментарии, что вы выдумаете о ситуации на рынке видеокарт и новых моделях GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti?

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