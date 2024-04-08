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8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia

Видеокарты от AMD не оставляют равнодушными никого, даже тех геймеров, которые покупают модели от Nvidia, ведь они не только быстрее в играх без трассировки лучей, но и имеют больше видеопамяти.
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Несколько дней назад, в блоге Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году, я раскритиковал ценовую политику компании AMD, которая касается бюджетных и средних по производительности видеокарт. Выводы, прозвучавшие в этом блоге, стали чрезвычайно неприятны для геймеров, предпочитающих видеокарты от AMD, и только некоторые из комментаторов заметили, что в блоге нет ни одной достаточно мощной видеокарты. Такой, которая в 2024 году позволяет играть в новые игры не только в разрешении QHD, но даже замахнуться на 4K.

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Хотя разрешение 4K трудно назвать популярным даже в 2024 году — судя по статистике Steam, количество геймеров с такими мониторами практически не растет. А вот разрешение QHD, составляющее 2560x1440 пикселей, становится все популярнее, предлагая очень четкую и детализированную картинку на мониторах со средним размером диагонали. И к видеокарте такое разрешение не столь требовательно, как 4K или 3840x2160.

Но, по сравнению с самым массовым разрешением — Full HD, QHD уже заметно зависимо от скорости памяти видеокарты и ее объема. И с видеокартами GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, у которых объем видеопамяти равен всего 8 ГБ, а ее пропускная способность не велика, на разрешение QHD в новых играх лучше не замахиваться. Вам придется раскошелиться, как минимум, на GeForce RTX 4070 с объемом видеопамяти 12 ГБ, но, взглянув на то, сколько стоят сегодня эти модели, невольно начинаешь смотреть в сторону видеокарт от AMD.

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Ведь они в этом сегменте рынка и видеопамяти за те же деньги предлагают больше, и большую производительность при классическом рендеринге. Но есть у видеокарт от AMD пара проблем, к которым нужно отнестись внимательно, если вы думаете об их покупке. Во-первых, более слабая производительность в играх с трассировкой лучей. И если вы собираетесь много играть в Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2, где трассировка лучей заметно влияет на картинку, то стоит задуматься, а не доплатить ли за видеокарту от Nvidia? Но, нужно отметить, что у 7000-й линейки видеокарт дело с трассировкой лучей обстоит заметно лучше, чем у 6000-й.

Еще одна проблема — более низкое качество картинки в играх при включении технологии апскекйлинга FidelityFX Super Resolution или сокращенно FSR, по сравнению с аналогом от Nvidia, технологией DLSS. Картинка при включении FSR более мыльная и многие геймеры предпочитают мириться с низким FPS, и снижать настройки качества игры, но не включать FSR. Хотя то, что FSR, которую можно включить даже на старых видеокартах GeForce GTX 1060 и Rаdеоn RХ 580, стала для многих единственным способом поиграть с нормальным FPS, пусть и с не самой четкой картинкой, отрицать нельзя.

И пока совсем плохо работает на видеокартах AMD технология генерации кадров Fluid Motion Frames, аналог Frame Generation от Nvidia. Картинка во многих играх при ее задействовании пестрит артефактами и пока лучше воздержаться от ее использования. Но, если все эти проблемы вас не пугают, то в 2024 году можно получить больше FPS в играх, и больше видеопамяти за меньшие деньги, выбирая видеокарты от AMD. И сегодня мы познакомимся с самыми выгодными моделями, которые выдадут отличный FPS на высокогерцовых Full HD мониторах, и позволят с комфортом поиграть в разрешении QHD.

Radeon RX 6700 XT

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Radeon RX 6700 XT появилась на рынке три года назад и, несмотря на возраст, все еще составляет отличную конкуренцию для видеокарт от Nvidia, даже для новеньких GeForce RTX 4060. Ведь у Radeon RX 6700 XT 12 ГБ видеопамяти и весьма мощный чип, который позволяет замахнуться на игры в разрешении 2560x1440. Самое интересное, что Radeon RX 6700 XT обгоняет GeForce RTX 4060 даже в играх с трассировкой лучей в разрешении Full HD, а в разрешении QHD и вовсе не оставляет ей шансов.

Radeon RX 6750 XT

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Видеокарты 6000-й серии с приставкой "50" представляют собой ускоренные версии обычных и появились на рынке почти два года назад. У Radeon RX 6750 XT увеличилась не только частота чипа, но и видеопамяти, что дало отличную прибавку в играх, но выросло и энергопотребление.

Radeon RX 6750 GRE

Когда на российском рынке впервые появились видеокарты с индексом GRE, то многие геймеры задались вопросом — "Что это еще за зверь такой"? Самое забавное, что это именно зверь, а точнее — кролик, так как GRE расшифровывается как Golden Rabbit Edition, и это специальные версии видеокарт для азиатского рынка. Производительность этой модели почти не отличается от обычной Radeon RX 6750 XT.

Radeon RX 7700 XT

Мы только подошли к отметке в 50000 рублей, а уже встречаем видеокарту, которая почти догнала популярную GeForce RTX 4070 в в играх в разрешении QHD без задействования трассировки лучей. И даже если ее включить, то в разрешении QHD Radeon RX 7700 XT оказывается на одном уровне с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti, что очень и очень неплохо, ведь цена у них почти одинакова.

Radeon RX 6800

В продаже все еще встречаются топовые видеокарты прошлого поколения — Radeon RX 6800, и цена на них очень заманчива, ведь за нее вы получаете 16 ГБ быстрой видеопамяти и мощный чип, которого вполне хватает для новых игр в разрешении 2560x1440. Но учтите, что аппетиты у этих моделей немаленькие — TDP составляет 250 ватт.

Radeon RX 7800 XT

Radeon RX 7800 XT по цене приближается к главному конкуренту от Nvidia — GeForce RTX 4070, но предлагает целых 16 ГБ видеопамяти, которых хватит еще очень и очень надолго. В играх без трассировки лучей Radeon RX 7800 XT заметно быстрее GeForce RTX 4070, а при ее включении отстает примерно на 15%.

Radeon RX 7900 GRE

Еще одна версия видеокарты для азиатского рынка — Radeon RX 7900 GRE, стоит заметно дешевле обычной Radeon RX 7900 XT, предлагая схожую производительность. И за цену, почти равную цене на GeForce RTX 4070, мы получаем производительность, превосходящую GeForce RTX 4070Ti в играх без трассировки лучей. И даже при ее включении Radeon RX 7900 GRE остается примерно на уровне GeForce RTX 4070, что является отличным результатом, а еще эта модель предлагает целых 16 ГБ видеопамяти.

Radeon RX 7900 XTX

А вот флагман от AMD — мощнейшая Radeon RX 7900 XTX, предлагает уже 24 ГБ видеопамяти, что заметно выше, чем у конкурента — GeForce RTX 4080, и в играх без трассировки лучей обгоняет GeForce RTX 4080 примерно на 5%. С такой мощностью чипа и объемом видеопамяти можно уже замахнуться и на разрешение 4K, и в нем отрыв от GeForce RTX 4080 еще увеличивается и составляет уже 8%.

Итоги

Как видите, в сегменте средних и топовых видеокарт AMD предлагает гораздо более продуманную ценовую политику, и гораздо более актуальный объем видеопамяти. Ведь даже объем в 12 ГБ уже не назовешь избыточным, если вы запускаете игры в разрешении QHD. Пишите в комментарии, а какую видеокарту выбрали вы и важна ли для вас трассировка лучей в играх? А еще я предложу вам посмотреть три своих новых блога на компьютерную тематику:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


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