Несколько дней назад, в блоге Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году, я раскритиковал ценовую политику компании AMD, которая касается бюджетных и средних по производительности видеокарт. Выводы, прозвучавшие в этом блоге, стали чрезвычайно неприятны для геймеров, предпочитающих видеокарты от AMD, и только некоторые из комментаторов заметили, что в блоге нет ни одной достаточно мощной видеокарты. Такой, которая в 2024 году позволяет играть в новые игры не только в разрешении QHD, но даже замахнуться на 4K.

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Хотя разрешение 4K трудно назвать популярным даже в 2024 году — судя по статистике Steam, количество геймеров с такими мониторами практически не растет. А вот разрешение QHD, составляющее 2560x1440 пикселей, становится все популярнее, предлагая очень четкую и детализированную картинку на мониторах со средним размером диагонали. И к видеокарте такое разрешение не столь требовательно, как 4K или 3840x2160.

Но, по сравнению с самым массовым разрешением — Full HD, QHD уже заметно зависимо от скорости памяти видеокарты и ее объема. И с видеокартами GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, у которых объем видеопамяти равен всего 8 ГБ, а ее пропускная способность не велика, на разрешение QHD в новых играх лучше не замахиваться. Вам придется раскошелиться, как минимум, на GeForce RTX 4070 с объемом видеопамяти 12 ГБ, но, взглянув на то, сколько стоят сегодня эти модели, невольно начинаешь смотреть в сторону видеокарт от AMD.

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Ведь они в этом сегменте рынка и видеопамяти за те же деньги предлагают больше, и большую производительность при классическом рендеринге. Но есть у видеокарт от AMD пара проблем, к которым нужно отнестись внимательно, если вы думаете об их покупке. Во-первых, более слабая производительность в играх с трассировкой лучей. И если вы собираетесь много играть в Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2, где трассировка лучей заметно влияет на картинку, то стоит задуматься, а не доплатить ли за видеокарту от Nvidia? Но, нужно отметить, что у 7000-й линейки видеокарт дело с трассировкой лучей обстоит заметно лучше, чем у 6000-й.

Еще одна проблема — более низкое качество картинки в играх при включении технологии апскекйлинга FidelityFX Super Resolution или сокращенно FSR, по сравнению с аналогом от Nvidia, технологией DLSS. Картинка при включении FSR более мыльная и многие геймеры предпочитают мириться с низким FPS, и снижать настройки качества игры, но не включать FSR. Хотя то, что FSR, которую можно включить даже на старых видеокартах GeForce GTX 1060 и Rаdеоn RХ 580, стала для многих единственным способом поиграть с нормальным FPS, пусть и с не самой четкой картинкой, отрицать нельзя.

И пока совсем плохо работает на видеокартах AMD технология генерации кадров Fluid Motion Frames, аналог Frame Generation от Nvidia. Картинка во многих играх при ее задействовании пестрит артефактами и пока лучше воздержаться от ее использования. Но, если все эти проблемы вас не пугают, то в 2024 году можно получить больше FPS в играх, и больше видеопамяти за меньшие деньги, выбирая видеокарты от AMD. И сегодня мы познакомимся с самыми выгодными моделями, которые выдадут отличный FPS на высокогерцовых Full HD мониторах, и позволят с комфортом поиграть в разрешении QHD.

Radeon RX 6700 XT

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Radeon RX 6700 XT появилась на рынке три года назад и, несмотря на возраст, все еще составляет отличную конкуренцию для видеокарт от Nvidia, даже для новеньких GeForce RTX 4060. Ведь у Radeon RX 6700 XT 12 ГБ видеопамяти и весьма мощный чип, который позволяет замахнуться на игры в разрешении 2560x1440. Самое интересное, что Radeon RX 6700 XT обгоняет GeForce RTX 4060 даже в играх с трассировкой лучей в разрешении Full HD, а в разрешении QHD и вовсе не оставляет ей шансов.

Radeon RX 6750 XT

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Видеокарты 6000-й серии с приставкой "50" представляют собой ускоренные версии обычных и появились на рынке почти два года назад. У Radeon RX 6750 XT увеличилась не только частота чипа, но и видеопамяти, что дало отличную прибавку в играх, но выросло и энергопотребление.

Radeon RX 6750 GRE

Когда на российском рынке впервые появились видеокарты с индексом GRE, то многие геймеры задались вопросом — "Что это еще за зверь такой"? Самое забавное, что это именно зверь, а точнее — кролик, так как GRE расшифровывается как Golden Rabbit Edition, и это специальные версии видеокарт для азиатского рынка. Производительность этой модели почти не отличается от обычной Radeon RX 6750 XT.

Radeon RX 7700 XT

Мы только подошли к отметке в 50000 рублей, а уже встречаем видеокарту, которая почти догнала популярную GeForce RTX 4070 в в играх в разрешении QHD без задействования трассировки лучей. И даже если ее включить, то в разрешении QHD Radeon RX 7700 XT оказывается на одном уровне с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti, что очень и очень неплохо, ведь цена у них почти одинакова.

Radeon RX 6800

В продаже все еще встречаются топовые видеокарты прошлого поколения — Radeon RX 6800, и цена на них очень заманчива, ведь за нее вы получаете 16 ГБ быстрой видеопамяти и мощный чип, которого вполне хватает для новых игр в разрешении 2560x1440. Но учтите, что аппетиты у этих моделей немаленькие — TDP составляет 250 ватт.

Radeon RX 7800 XT

Radeon RX 7800 XT по цене приближается к главному конкуренту от Nvidia — GeForce RTX 4070, но предлагает целых 16 ГБ видеопамяти, которых хватит еще очень и очень надолго. В играх без трассировки лучей Radeon RX 7800 XT заметно быстрее GeForce RTX 4070, а при ее включении отстает примерно на 15%.

Radeon RX 7900 GRE

Еще одна версия видеокарты для азиатского рынка — Radeon RX 7900 GRE, стоит заметно дешевле обычной Radeon RX 7900 XT, предлагая схожую производительность. И за цену, почти равную цене на GeForce RTX 4070, мы получаем производительность, превосходящую GeForce RTX 4070Ti в играх без трассировки лучей. И даже при ее включении Radeon RX 7900 GRE остается примерно на уровне GeForce RTX 4070, что является отличным результатом, а еще эта модель предлагает целых 16 ГБ видеопамяти.

Radeon RX 7900 XTX

А вот флагман от AMD — мощнейшая Radeon RX 7900 XTX, предлагает уже 24 ГБ видеопамяти, что заметно выше, чем у конкурента — GeForce RTX 4080, и в играх без трассировки лучей обгоняет GeForce RTX 4080 примерно на 5%. С такой мощностью чипа и объемом видеопамяти можно уже замахнуться и на разрешение 4K, и в нем отрыв от GeForce RTX 4080 еще увеличивается и составляет уже 8%.

Итоги

Как видите, в сегменте средних и топовых видеокарт AMD предлагает гораздо более продуманную ценовую политику, и гораздо более актуальный объем видеопамяти. Ведь даже объем в 12 ГБ уже не назовешь избыточным, если вы запускаете игры в разрешении QHD. Пишите в комментарии, а какую видеокарту выбрали вы и важна ли для вас трассировка лучей в играх? А еще я предложу вам посмотреть три своих новых блога на компьютерную тематику:

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