Выставка вернется с новыми инди- и AA-проектами, включая премьеры, геймплей и сюрпризы.

Организаторы выставки The Triple-i Initiative анонсировали возвращение мероприятия в 2025 году, подтвердив планы по демонстрации самых захватывающих инди- и АА-проектов.

Уже сейчас известно, что в рамках выставки будут представлены такие проекты, как The Alters, обещающая глубокий сюжет и инновационный геймплей, хардкорный шутер-рогалик Deep Rock Galactic: Rogue Core, тактическая пошаговая стратегия Endless Legend 2, выживалка Enshrouded, предлагающая игрокам выживать в опасном мире, и хоррор No, I’m not a Human, который обещает погрузить в атмосферу ужаса. Однако это лишь часть запланированной программы, и список демонстрируемых игр будет пополняться.

Организаторы планируют сохранить формат, полюбившийся зрителям в 2024 году. The Triple-i Initiative вновь представит собой короткое, но насыщенное шоу, которое обойдется без рекламы, ведущих и спонсоров, сосредоточившись исключительно на демонстрации игр и общении с разработчиками. Вероятно, трансляция 2025 года состоится примерно в то же время, что и прошлогоднее мероприятие, которое прошло 10 апреля.