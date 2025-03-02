Intel использует технологию PowerVia и GAA в своем техпроцессе 18A для решения проблем с напряжением и повышения плотности памяти, стремясь конкурировать с TSMC и Samsung за премиум-сегмент полупроводникового рынка.

В рамках своей стратегии по решению проблем, связанных с падением напряжения и электромагнитными помехами в логических схемах процессоров, Intel внедрила технологию PowerVia.

Подход, получивший название «кольцо вокруг массива» (around-array), позволяет Intel выборочно применять PowerVia к компонентам ввода-вывода, блокам управления и декодирующим цепям. Это способствует оптимизации структуры битовых ячеек, поскольку отпадает необходимость в подаче питания с фронтальной стороны чипа.



Достигнутая Intel плотность памяти в 38,1 Мбит на квадратный миллиметр в техпроцессе 18A ставит компанию в выгодное положение на конкурентном рынке. Хотя TSMC объявила об аналогичных показателях для своего узла N2, комплексная стратегия Intel с использованием 18A, которая объединяет PowerVia и транзисторы GAA (Gate-All-Around), может бросить вызов позициям Samsung и TSMC в долгосрочной перспективе и завоевать высококлассных клиентов, которых сейчас обслуживает TSMC. К ним относятся такие крупные игроки, как NVIDIA, Apple и AMD.