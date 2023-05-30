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Атаки Hot Pixels задействовали систему питания SoC и GPU для кражи данных
Кража пикселей за счёт замеры энергопотребления и частоты процессоров
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Метод динамического масштабирования напряжения и частоты (DVFS) используется в современных центральных и графических процессорах для регулировки мощности и скорости с целью экономии расхода энергии и снижения нагрева. В рамках атак под названием Hot Pixels метод DVFS открывает перед предприимчивыми хакерами дверь для кражи данных пользователя устройства.

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Атаку Hot Pixels продемонстрировала международная группа специалистов, показав теоретическую угрозу безопасности. DVFS используют для поиска баланса энергопотребления, тепловыделения и скорости, но этот метод открывает для программного обеспечения гибридные побочные каналы для извлечения конфиденциальных данных.

Рассматривались процессоры на архитектуре Arm, чипы Intel и видеокарты на графических процессорах AMD и Nvidia. Атаки по побочному каналу не задействуют какие-либо определённые уязвимости дизайна процессоров. Вместо этого применяют остаточную информацию рабочего характера.

Описанные выше чипы проанализировали на утечки информации посредством значений мощности, температуры и частоты, которые считываются внутренними датчиками. Доступ администратора не нужен, поскольку данные доступны без него.

Процессоры с пассивным охлаждением, как в смартфонах, могут отдавать информацию через показания мощности и частоты. При активном охлаждении используются значения температуры и мощности.

В рамках атаки Hot Pixels используется метод кражи пикселей с применением JavaScript, прослушивание истории и отпечатки веб-сайтов. Применялись современные версии браузеров Chrome и Safari со всеми активными механизмами защиты и стандартными правами доступа «пользователя».

В рамках этих атак можно получать цвет отображаемых на экране пикселей, зная частоту процессора. Точность составляет 60-94%, время на получение цвета пикселя равно 8,1-22,4 секунды. Самой уязвимой оказалась видеокарта AMD Radeon RX 6600, самыми защищёнными чипы Apple (M1, M2).

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Браузер Safari ограничивает передачу файлов куки для элементов iframe, не имеющих того же источника, что и родительская страница. В результате исследователям потребовалось применять более изощрённые методы. Специалисты сообщили о найденной проблеме представителям Intel, AMD, Nvidia и других компаний, хотя эффективной защиты пока не существует, пишет Techspot.

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#безопасность #безопасность автомобилей
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