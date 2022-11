Обновление The Witcher 3 будет бесплатным для купивших игру

Прошло более двух лет с момент анонса студии CD Projekt Red о работе над обновлением для игры The Witcher 3: Wild Hunt. Ждать осталось недолго и скоро желающие получат его.

В понедельник аккаунт игры в Twitter сообщил, что обновление выпустят 14 декабря. Было сказано, что оно содержит множество визуальных и технических изменений по сравнению с оригинальной игрой. Добавлена трассировка лучей для ускорения загрузки игры на консолях и моды. Ещё геймеры получат новый контент на основе сериала «Ведьмак».

Бесплатное обновление станет доступно всем обладателям любой версии изначальной игры на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Если игры нет, The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition будет выпущена в цифровом виде на PS5, Xbox Series и ПК с ранее выпущенными бесплатными DLC и обоими пакетами расширений: Hearts of Stone и Blood and Wine. Дальше последует физический релиз, но даты пока нет.

Студия упомянула об обновлении версии The Witcher 3 для PS4, Xbox One и Nintendo Switch, содержащем множество улучшений. Новую информацию представят в ближайшем будущем.

Это обновление сначала планировали представить в прошлом году, но перенесли на второй квартал 2022 года. В апреле случился новый перенос даты релиза. Потом было сказано, что ведётся работа над полностью новой игрой The Witcher на движке Unreal Engine 5.

На следующей неделе CD Projekt Red собирается провести трансляцию в Twitch и там об этом обновлении может быть рассказано более подробно, сообщает Techspot.