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Обновление следующего поколения для игры The Witcher 3 выпустят в декабре
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Прошло более двух лет с момент анонса студии CD Projekt Red о работе над обновлением для игры The Witcher 3: Wild Hunt. Ждать осталось недолго и скоро желающие получат его.

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В понедельник аккаунт игры в Twitter сообщил, что обновление выпустят 14 декабря. Было сказано, что оно содержит множество визуальных и технических изменений по сравнению с оригинальной игрой. Добавлена трассировка лучей для ускорения загрузки игры на консолях и моды. Ещё геймеры получат новый контент на основе сериала «Ведьмак».

Бесплатное обновление станет доступно всем обладателям любой версии изначальной игры на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Если игры нет, The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition будет выпущена в цифровом виде на PS5, Xbox Series и ПК с ранее выпущенными бесплатными DLC и обоими пакетами расширений: Hearts of Stone и Blood and Wine. Дальше последует физический релиз, но даты пока нет.

Студия упомянула об обновлении версии The Witcher 3 для PS4, Xbox One и Nintendo Switch, содержащем множество улучшений. Новую информацию представят в ближайшем будущем.

Это обновление сначала планировали представить в прошлом году, но перенесли на второй квартал 2022 года. В апреле случился новый перенос даты релиза. Потом было сказано, что ведётся работа над полностью новой игрой The Witcher на движке Unreal Engine 5.

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На следующей неделе CD Projekt Red собирается провести трансляцию в Twitch и там об этом обновлении может быть рассказано более подробно, сообщает Techspot.

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