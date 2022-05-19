Не для кого не секрет, что среднестатистический пользователь интернета часто использует настолько простые пароли, что угадать их может даже младенец. Некоторые считают, что чем богаче и влиятельнее люди, тем они умнее. Это мнение в очередной раз опровергается в недавно проведённом исследовании.
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Менеджер паролей NordPass и специалисты по кибербезопасности проанализировали более 290 млн попавших в интернет учётных записей и составили список используемых руководителями компаний паролей. Среди них были генеральные директора компаний, руководители высшего звена (CTO, CFO и т. д.), владельцы бизнеса и менеджмент.
Изобретательностью эти высокопоставленные лица не блеснули. Как обычные смертные, они любят пароли вроде «123456» и «password». Эти два не особо надёжных пароля занимают первые два места по популярности. В отчёте прошлого года эти же два пароли были самыми востребованными среди всех пользователей, их задействовали более 103 млн раз.
Ещё топ-менеджеры любят использовать в качестве паролей имена: Tiffany (100534 раз), Charlie (33699) и Michael (10647). Февральский отчёт рассказал, что имена были второй наиболее взламываемой категорией паролей.
Часто встречаются в паролях имена реальных и мифологических животных: Dragon использовался 11926 раз, Monkey 11675 раз. На третьем месте по популярности среди категорий животные.
В итоге стоит ли удивляться, что базы данных разных компаний взламывают чуть ли не каждую неделю, а потом информация из них появляется в интернете. Тем более если вспомнить, что в некоторых компаниях любят хранить пароли и прочие учётные данные в простых текстовых файлах без всякого шифрования. Если верить отчёту Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR), 80% взломов происходят из-за слабых паролей.
Есть в компаниях и другие облегчающие жизнь хакеров практики, такие как повторное использование и совместное использование паролей. Часто пароли выманивают посредством фишинговых атак. NordPass рекомендует применять диспетчер паролей, включать многофакторную аутентификацию и проводить обучение персонала, пишет Techspot.