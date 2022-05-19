Главы технологических компаний не блещут изобретательностью при выборе паролей

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Не для кого не секрет, что среднестатистический пользователь интернета часто использует настолько простые пароли, что угадать их может даже младенец. Некоторые считают, что чем богаче и влиятельнее люди, тем они умнее. Это мнение в очередной раз опровергается в недавно проведённом исследовании.

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Менеджер паролей NordPass и специалисты по кибербезопасности проанализировали более 290 млн попавших в интернет учётных записей и составили список используемых руководителями компаний паролей. Среди них были генеральные директора компаний, руководители высшего звена (CTO, CFO и т. д.), владельцы бизнеса и менеджмент.

Изобретательностью эти высокопоставленные лица не блеснули. Как обычные смертные, они любят пароли вроде «123456» и «password». Эти два не особо надёжных пароля занимают первые два места по популярности. В отчёте прошлого года эти же два пароли были самыми востребованными среди всех пользователей, их задействовали более 103 млн раз.

Ещё топ-менеджеры любят использовать в качестве паролей имена: Tiffany (100534 раз), Charlie (33699) и Michael (10647). Февральский отчёт рассказал, что имена были второй наиболее взламываемой категорией паролей.

Часто встречаются в паролях имена реальных и мифологических животных: Dragon использовался 11926 раз, Monkey 11675 раз. На третьем месте по популярности среди категорий животные.

В итоге стоит ли удивляться, что базы данных разных компаний взламывают чуть ли не каждую неделю, а потом информация из них появляется в интернете. Тем более если вспомнить, что в некоторых компаниях любят хранить пароли и прочие учётные данные в простых текстовых файлах без всякого шифрования. Если верить отчёту Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR), 80% взломов происходят из-за слабых паролей.

Есть в компаниях и другие облегчающие жизнь хакеров практики, такие как повторное использование и совместное использование паролей. Часто пароли выманивают посредством фишинговых атак. NordPass рекомендует применять диспетчер паролей, включать многофакторную аутентификацию и проводить обучение персонала, пишет Techspot.

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