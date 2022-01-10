Платы Raspberry Pi способны обнаруживать опасные программы, сообщает Neowin. Система Pi Malware Detection фиксирует для этого исходящие от компьютера электромагнитные волны. Исследователи уверяют, что при тестировании точность обнаружения достигала 99,82%.
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Метод придумали специалисты из Научно-исследовательского института компьютерных наук и случайных систем (IRISA). В нём не происходит перехвата ПО и не анализируются пакеты данных к компьютеру и от него. Raspberry Pi вместо этого рассматривает образцы электромагнитных волн.
Плату Raspberry Pi подключили к осциллографу (Picoscope 6407) и датчику Холла для анализа изменений в электромагнитном поле. Систему научили узнавать опасные и безопасные наборы данных, чтобы выявлять вероятную угрозу. В результате Raspberry Pi может распознавать необычные образцы электромагнитных волн, которые компьютеры излучают при атаке вредоносных программ. Точность обнаружения была 99,82%.
Это внешняя система мониторинга и не требуется устанавливать специальное программное обеспечение на компьютеры-цели. Соответственно, система защищена от уловок вредоносных программ, с помощью которых они скрывают своё присутствие или обходят защиту.
Как и в случае с антивирусами, в эту систему мониторинга нужно регулярно добавлять образцы новых вредоносных программ, чтобы она могла узнавать их.