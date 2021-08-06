Nintendo ожидает удачного завершения нынешнего года
Рост доходов из-за пандемии начинает замедляться. Финансовые результаты компании Nintendo в последнем квартале оказались больше похоже на обычные.
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Во втором квартале Nintendo продала 4,45 млн экземпляров консолей Switch и 45,29 млн экземпляров программного обеспечения. Год назад в этом квартале продажи составляли 5,68 млн и 50,43 млн соответственно. За всю историю к настоящему времени было продано 89,04 млн экземпляров Switch. После объявления результатов стоимость акций Nintendo снизилась на 1,59% и составляет $63,81.
Несмотря на уменьшение доходов, компания рассчитывает на хорошие показатели во второй половине года. В прошлом месяце была представлена игра Legend of Zelda: Skyward Sword, 10 сентября выпустят сборник мини-игр WarioWare: Get It Together! 8 октября за ними последует Metroid Dread, Mario Party Superstars - 29 октября, а Pokémon Brilliant Diamond и Pokémon Shining Pearl 19 ноября.
Также в октябре будет представлена обновлённая версия Switch с экраном OLED и ограниченная редакция Game & Watch: The Legend of Zelda с четырьмя играми 12 ноября.
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