Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Рост доходов из-за пандемии начинает замедляться. Финансовые результаты компании Nintendo в последнем квартале оказались больше похоже на обычные.

реклама

Во втором квартале Nintendo продала 4,45 млн экземпляров консолей Switch и 45,29 млн экземпляров программного обеспечения. Год назад в этом квартале продажи составляли 5,68 млн и 50,43 млн соответственно. За всю историю к настоящему времени было продано 89,04 млн экземпляров Switch. После объявления результатов стоимость акций Nintendo снизилась на 1,59% и составляет $63,81.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Несмотря на уменьшение доходов, компания рассчитывает на хорошие показатели во второй половине года. В прошлом месяце была представлена игра Legend of Zelda: Skyward Sword, 10 сентября выпустят сборник мини-игр WarioWare: Get It Together! 8 октября за ними последует Metroid Dread, Mario Party Superstars - 29 октября, а Pokémon Brilliant Diamond и Pokémon Shining Pearl 19 ноября.

Также в октябре будет представлена обновлённая версия Switch с экраном OLED и ограниченная редакция Game & Watch: The Legend of Zelda с четырьмя играми 12 ноября.

реклама