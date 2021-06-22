Авторы вымогателя Ragnar Locker опубликовали половину украденных у компании ADATA данных
Работающие с приложением-вымогателем Ragnar Locker хакеры смогли украсть у компании ADATA данные объёмом 1,5 ТБ. Из них уже 700 ГБ были опубликованы в интернете. Они выставлены в виде 13 защищённых паролем архивов, сообщила компания Security Affairs.
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Киберпреступники говорят, что украденная информация содержит такие данные, как соглашения о конфиденциальности, финансовые документы, контракты и т.д. Чтобы доказать наличие у себя этих данных, злоумышленники опубликовали несколько скриншотов.
Это уже вторая группа опубликованных в интернете архивов, которые могли быть украдены у ADATA. Сначала злоумышленники поместили архив в хранилище MEGA, но аккаунт организации был закрыт и доступ к файлам запрещён. Четыре небольших архива в формате 7-Zip также были опубликованы в июне. Всё это должно было подтолкнуть производителя к выплате выкупа.
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Чтобы привлечь внимание к проблеме приложений-вымогателей и повышению активности приложения Ragnar Locker после подтверждённой атаки в апреле 2020 года, ФБР в минувшем ноябре выпустило предупреждение. Основные моменты в нём следующие:
- Рекомендации по смягчению последствий кражи данных.
- Автономное резервное копирование критически важных данных.
- Убедитесь, что важные данные дублируются в облаке, на внешнем жёстком диске или устройстве хранения без доступа к сети.
- Защищайте свои резервные копии и убедитесь, что данные не могут быть изменены в системе, где они хранятся.
- Установите и обновляйте антивирусное программное обеспечение на всех хостах.
- Используйте только защищённые сети и избегайте общедоступных сетей Wi-Fi.
- Рассмотрите возможность настройки VPN.
- Используйте многофакторную аутентификацию в сочетании с безопасными паролями.
- Поддерживайте системы, устройства и приложения в актуальном состоянии.
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