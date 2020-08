Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google начинает выделять сайты с высокой скоростью загрузки. Она будет устанавливать на них метку Fast page в своём браузере Chrome. Пока такая метка есть только в бета-версии Chrome 85 для Android, но скоро она появится в финальном варианте браузера на мобильных устройствах и на персональных компьютерах.

реклама

Как определяется, какой сайт быстрый, а какой нет? Используются метрики от Core Web Vitals, запущенной ранее в этом году инициативы. Она помогает владельцам сайтов определять факторы, такие как время загрузки, отзывчивость и стабильности загрузки контента, чтобы при необходимости внести улучшения.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Если сайт достиг нужного порога по всем параметрам Core Web Vitals, он получит значок Fast page. Он появляется при продолжительном нажатии на ссылку, когда открывается контекстное меню с командами «Копировать», «Поделиться» и т.д.

В мае Google объявила, что будет пользоваться Core Web Vitals при ранжировании поисковых результатов. Компания надеется, что метка пригодится тем пользователям, у кого доступ в интернет медленный и нестабильный. Метка пока появляется только в контекстном меню, но в будущем может быть обнаружена в других частях интерфейса браузера, в первую очередь в адресной строке.

реклама

Чтобы увидеть эту метку в бета-версии Chrome 85, нужно включить экспериментальный флаг. Для этого надо перейти по адресу chrome://flags и активировать команду Context menu performance info and remote hint fetching, после чего браузер необходимо перезагрузить. После появления в финальном варианте браузера пользователи будут видеть метку, если у них используется режим Lite или включена опция Make Searches and Browsing Better.

реклама

В ноябре Google рассказала, что находится на начальных этапах создания системы определения медленно загружающихся сайтов на основе пользовательских устройств и доступа в сеть.