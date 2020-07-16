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На этой неделе Google выпустила версию браузера Chrome 84. Большинство изменений скрыты внутри и предназначаются для веб-разработчиков. Есть кое-что интересное и для пользователей: браузер будет блокировать уведомления от нечистых на руку сайтов.

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Разработчики из Google говорят, что надоедливые уведомления являются одной из главных жалоб пользователей Chrome. Компания классифицирует их по двум категориям. Одна из них относится к запросам разрешений. Они нужны, чтобы обмануть пользователей или заставить им дать разрешение на получение уведомлений. Например, чтобы иметь возможность просматривать содержимое сайта. Также бывают поддельные сообщения, которые напоминают сообщения в чатах, предупреждения или системные окна. Это могут быть фишинговые атаки с целью выкрасть персональную информацию пользователей или установить вредоносное программное обеспечение.

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Новая функция браузера работает только с сайтами, которые алгоритмы Google определили как вредоносные, и только с запросами на разрешение уведомлений. В будущем может быть добавлена защита для тех пользователей, которые уже дали разрешение на уведомления от сайтов-нарушителей.

Все подобные сайты попадут в программу Google Quieter Permission UI, уведомления от них будут блокироваться автоматически. В адресной строке будет появляется иконка со звонком, который означает, что уведомление было заблокировано. Это изменение затронет лишь небольшую часть сайтов.

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Если вы не хотите получать уведомления вообще, можно отключить их все нажатием на иконку с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу Chrome. Откройте Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Настройки сайтов > Уведомления и отключите переключатель «Сайты могут запрашивать разрешение на отправку уведомлений».