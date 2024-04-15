До выхода на связь через Google Chrome можно будет посмотреть на себя и проверить звук

Не все любят общаться по видеосвязи, особенно если заранее нельзя посмотреть, как выглядишь. В браузере Google Chrome до сих пор можно было разрешать сайтам доступ к веб-камере, но нельзя было до начала видеозвонка посмотреть на видео с собственной камеры и проверить звук. Недавно браузер получил обновление, в результате чего теперь можно проверять правильность работы веб-камеры и микрофона. Для этого предлагается воспользоваться панелью предварительного просмотра.

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Журналисты издания Windows Latest нашли новую функциональную возможность в версии браузера Chrome 123. Чтобы получить к ней доступ, нужно ввести в адресную строку chrome://flags#camera-mic-preview и нажать на ввод. Установив значение параметра «Включено», браузер необходимо перезапустить. При посещении сайтов, которые будут просить запрос на доступ к веб-камере и микрофону, в этом уведомлении будет встроен предварительный просмотр. Данное новшество доступно в финальном варианте браузера.

Пока функциональность находится в базовом состоянии. Нельзя повторно запускать предварительный просмотр, а звук через микрофон не производится, хотя программа показывает, что слышит вас. Возможно, эта опция находится на раннем этапе тестирования и будет развиваться.