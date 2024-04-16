Google тестирует в Chrome новое решение, которое поможет предотвратить проблему с недоступностью сохраненных паролей после сброса пароля на macOS.

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Google тестирует новую функцию в Chrome, направленную на решение проблемы, из-за которой некоторые сохраненные пароли становятся недоступными после сброса пароля macOS. Эта проблема может вызвать неудобства у пользователей, полагающихся на менеджер паролей Chrome для управления своими учетными данными.



Сохраненные пароли в Chrome защищены с помощью шифрования, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Однако ключи шифрования могут изменяться по разным причинам, включая обновления или сброс пароля пользователя. Это может сделать ранее сохраненные пароли непригодными для использования.



Для решения этой проблемы Google разрабатывает новую функцию, которая будет автоматически очищать пароли, которые не могут быть расшифрованы с помощью текущего ключа шифрования. Это должно восстановить полную функциональность менеджера паролей Chrome и предотвратить возникновение у пользователей проблем с доступностью сохраненных паролей после сброса пароля.



Новая функция, вероятно, будет впервые представлена в качестве эксперимента на странице chrome://flags. Она предназначена для пользователей Chrome на всех платформах, включая Windows, Mac, Linux, Android и Chrome OS. Это должно повысить общую надежность и функциональность управления паролями в Chrome.