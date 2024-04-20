Компания объединяет Android, Chrome и Pixel в одну команду под началом Рика Остерло.

Компания Google объявила о масштабной внутренней реструктуризации. Будет сформирована новая команда "Платформы и устройства", курирующая разработку Pixel, Nest, Android, Chrome и ряда других продуктов и сервисов. Возглавит ее вице-президент Google по операционным системам Рик Остерло.



Под его началом окажутся объединенные команды разработчиков Android, Chrome, Chrome OS, Google Photos и других продуктов. Таким образом, программное обеспечение и аппаратные разработки будут сосредоточены в рамках одного подразделения.



При этом Хироси Локхаймер, многие годы возглавлявший команду Android, уйдет к другим проектам в Alphabet. Его место займет Самир Самат в роли президента экосистемы Android. Еще пример, инженер Джей Ягник из команды AI переходит в команду Остерло, чтобы упростить трансфер новых моделей от DeepMind к разработчикам конечных продуктов. По словам Остерло, это не нарушит существующие барьеры между разработками для Pixel и для партнерских устройств на Android.



Главной целью изменений названо ускорение разработки продуктов на основе искусственного интеллекта. Объединение под одной крышей позволит быстрее интегрировать достижения AI во все сервисы и устройства Google. То есть теперь Google сможет гибко перебрасывать ресурсы для внедрения достижений в области ИИ в свои приложения и сервисы. А благодаря контролю над Android это будет происходить еще быстрее.



Для конечных пользователей реорганизация скорее всего не принесет видимых перемен в ближайшее время. Но должна ускорить выпуск обновлений продуктов Google на базе новых технологий искусственного интеллекта.