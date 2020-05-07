Закрыта существовавшая с 2014 года уязвимость смартфонов Samsung
На этой неделе компания Samsung выпустила обновление безопасности своей оболочки поверх Android. Среди прочего была закрыта многолетняя уязвимость формата изображений Qmage (.qmg). Поддержка этого формата появилась в смартфонах южнокорейского производителя в 2014 году.
рекламаИспользующий уязвимость эксплоит был обнаружен специалистом по безопасности Матеусом Юрчиком из команды Google Project Zero. Источник проблемы находится в библиотеке Android под названием Skia. Она занимается загрузкой и отображением различных форматов изображений, включая Qmage. Из-за уязвимости можно отправить сообщение MMS на устройство Samsung, которое открывается в приложение Samsung Messages. Сначала сообщение пытается найти местонахождение библиотеки Skia, затем доставляет файл Qmage. Через этот файл злоумышленник может выполнять на устройстве код без взаимодействия с пользователем.
рекламаНа эту процедуру уходит около 100 минут, в зависимости от силы сигнала, количества имеющихся на устройстве сообщений, наличия или отсутствия Wi-Fi. После успешного проведения атаки даётся полный доступ к приложению Messages, логу звонков, списку контактов, микрофону, хранилищу, сообщениям и т.д. Это открытие было сделано в феврале, на исправление у Samsung ушло 3 месяца.
Эксплоит не действует на смартфоны других производителей, поскольку они не поддерживают формат изображений Qmage. Это собственная разработка Samsung.
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