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Археологи нашли в затопленном поселении в Италии фрагмент ткани возрастом 3000 лет
Исследования на этом месте стартовали свыше 60 лет назад
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Работающие у озера Больсена в центральной Италии археологи обнаружили в затопленном доисторическом поселении Гран-Карро первый задокументированный фрагмент ткани. Исследования в этом регионе стартовали свыше 60 лет назад.

Изображение: Управление Археологии Изобразительного Искусства Пейзаж Южная Этрурия

Ткань нашли среди обугленных остатков здания раннего железного века. Полноценный анализ пока не проводили, но по предварительным оценкам, ткань имеет возраст более 3000 лет.

Изображение: Управление Археологии Изобразительного Искусства Пейзаж Южная Этрурия

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Археологические работы в Гран-Карро возобновили в 2012 году с применением таких методов, как подводная стратиграфическая раскопка, фотограмметрия и трёхмерная съёмка. Помимо ткани, здесь нашли многочисленные деревянные предметы и связанные с производством волокна инструменты. Ещё обнаружили остатки домашнего ткацкого станка. В 2024 году нашли два деревянных веретена. Совместно эти находки указывают на несколько этапов текстильного производства, от подготовки и прядения волокон до работы на ткацких станках и производства готовой ткани.

Изображение: Управление Археологии Изобразительного Искусства Пейзаж Южная Этрурия

Гран-Карро основали в период среднего бронзового века, примерно в XV веке до н. э. Большая часть сохранившихся жилых остатков относится к концу X и IX веков до н. э. Это период виллановской культуры, которая обычно считается самой ранней фазой этрусской цивилизации.

#история #археология #италия #раскопки
Источник: arkeonews.net
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