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Российские пользователи возвращаются к СМС из-за проблем с интернетом
Банковские учреждения и провайдеры также переходят на них для информирования своих клиентов
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Опрос сервиса «Анкетолог» с участием более чем 2000 человек показал, что за последние полгода 71% российских пользователей отправляли СМС, популярность которых растёт по причине проблем с мобильным интернетом. К такому устаревшему методу коммуникации приходится прибегать, когда пропадает доступ к звонкам и мессенджерам. Для 16% опрошенных это регулярный способ общения, а 11% переходили на тарифы с повышенным лимитом СМС или приобретали дополнительные пакеты на отправку сообщений.

Изображение: ChatGPT

48% участников опроса заметили, что за минувшие 6 месяцев они стали чаще получать текстовые сообщения. 84% рассказали о получении таких сообщений от коммерческих организаций. В 70% случаев это рассылки от банков, в 66% речь идёт о провайдерах. 36% считают подобный метод информирования негативным, 20% относятся к нему положительно, у 45% отношение нейтральное.

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Пик ограничений мобильного интернета в России пришёлся на весну 2026 года, в крупных городах наблюдались и проблемы с телефонной связью.

#россия #интернет #связь #мобильная связь #рунет #смс
Источник: tass.ru
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