Пять железных кандалов в крупном поселении на западе Франции указывают на существование рабства до завоевания Римом

Среди сотен металлических предметов в Аллонне в департаменте Мен-э-Луар археологи обнаружили предназначенные для запястий и лодыжек кандалы. Специалисты полагают, что их наличие в укреплённом поселении во Франции указывает на содержание, перевозку или продажу рабов.

Изображение: Эммануэль Колладо, Inrap

Поселение было основано в III веке до н. э. В итоге оно превратилось в центр ремёсел, торговли и религиозной деятельности, занимая территорию примерно 20 га. В процессе раскопок нашли часть поселения и святилище рядом с ним.

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У одних из кандалов внутренний диаметр не достигает 6 см, поэтому они могли предназначаться для женщин или детей. Подобные предметы могли создаваться также для пленных, преступников или рабов, которые лишились свободы из-за неуплаченных долгов. Такая находка указывает на тот факт, что принуждение и рабство были частью галльского общества до римского владычества.

Изображение: Эльф Ле Гофф, Inrap

Предметы вроде железных кандалов крайне редко обнаруживают в Галлии железного века. Здесь жизнь порабощённых людей почти не сохранилась в археологических свидетельствах. Кандалы нашли в ремесленном квартале, где работали торговцы и металлурги. Также найдены железные орудия, предметы из медных сплавов, шлак и окалина. Это указывает на работу кузнецов и специалистов по производству листового металла.

Найденные остатки указывают на тщательную планировку поселения. Обнаружены следы улицы, второстепенных дорог, общественных пространств и зданий. Фрагменты винных амфор говорят об участии Аллонна в торговой деятельности на дальних расстояниях.

Изображение: Эммануэль Колладо, Inrap

Поселения подобного типа представляли собой формирующиеся центры производства и перераспределения. Они появлялись на территории кельтской Европы в III и начале II веков до н. э. К настоящему моменту обнаружено менее 100 таких поселений. Аллонн говорит об урбанизации галльской экономики до завоевания Галлии Юлием Цезарем в I веке до н. э.

Изображение: Эммануэль Колладо, Inrap

Найденные в процессе раскопок металлические предметы отправили в реставрационную лабораторию в Нанте. Здесь должны найти ответ на то, как эти предметы изготавливали, использовали, какие у них были повреждения и как их захоронили.