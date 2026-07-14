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OnePlus может завершить работу в США и Европе уже на этой неделе
Проблемы рынка мобильных устройств заставляют китайского производителя уменьшать сферу своей деятельности
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Согласно последней информации, китайский производитель смартфонов OnePlus прекратит работать в США и Европе до конца недели. О намерении OnePlus свернуть свои планы по работе на мировых рынках сообщалось уже несколько месяцев назад. Производитель поначалу опровергал эту информацию. Позже стало известно, что компания оценивает своё будущее на европейском рынке и другие возможные изменения.

Изображение: Gemini

На протяжении последующих месяцев были анонсы продуктов с обещанием выпустить их на мировой рынок, сообщения о слиянии с Oppo, изменения на сайте OnePlus, где в ряде регионов видны призывы приобретать продукты Oppo. Программная оболочка OxygenOS также находится под угрозой прекращения разработки.

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OnePlus может продолжить работать на рынках Китая и Индии. Это две самые большие по численности населения страны мира, так что покупателей для её устройств будет достаточно.

#сша #смартфоны #китай #европа #oneplus #индия
Источник: 9to5google.com
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