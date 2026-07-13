Это станет возможным благодаря процессору производства Qualcomm

До конца месяца компания Samsung должна представить новые модели смарт-часов, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. В них появятся новые опции категории здоровья и фитнеса, а также более современные варианты беспроводного подключения.

Издание WinFuture сообщает, что часы обзаведутся поддержкой стандарта связи Bluetooth 6.0. Говорится также о наличии двухдиапазонного Wi-Fi, но неизвестно, будет это пятая версия, как в прошлом году, или Wi-Fi 6. Будет предложена поддержка NFC для выполнения бесконтактных платежей.

Изображение: OnLeaks / Android Headlines

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Все эти стандарты принесёт процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, который придёт на смену ранее применявшемуся Samsung Exynos W1000. В модели Galaxy Watch 9 ждут 32 ГБ встроенного хранилища, тогда как Galaxy Watch Ultra 2 получит вдвое больше. Объём оперативной памяти в обоих случаях составит 2 ГБ.

Версия Galaxy Watch 9 размером 40 мм должна получить аккумулятор ёмкостью 325 мАч, тогда как у версии 44 мм это значение составит 445 мАч. Galaxy Watch Ultra 2 должны получить аккумулятор 800 мАч, о чём уже сообщалось ранее. Часы будут работать на операционной системе Wear OS 7 с программной оболочкой Samsung One UI 9 Watch.

Стоимость Galaxy Watch 9 40 мм в Европе составит 409 евро, версия 44 мм только с Wi-Fi оценена в 439 евро. Galaxy Watch Ultra 2 предлагаются за 749 евро, что означает подорожание на 100 евро.