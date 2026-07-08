Вместо этого будет поддерживаться более быстрая шестиканальная память LPDDR5X с увеличенной для ИИ пропускной способностью

Будущие процессоры вроде Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro могут получить поддержку стандарта оперативной памяти LPDDR6, но Apple по традиции торопиться не собирается. В новом процессоре A20 Pro поддержки этого стандарта не будет, что не помешает ему справляться с самыми ресурсоёмкими задачами ИИ за счёт двух важных новшеств.

Ранее сообщалось о наличии в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max шестиканальной памяти, которая будет обладать увеличенной пропускной способностью. Компания Reptalica подтвердила это публикацией схем с поддержкой такой памяти LPDDR5X и наличием 96-битной шины.

Изображение: Gemini

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Это станет изменением для Apple, которая прежде пользовалась четырёхканальной памятью и 64-разрядной шиной. Из-за распространения ИИ компания отказалась от упаковки inFO-PoP в пользу Wafer-Level Multi-Chip Module Packaging (WMCM). Это позволяет лучше обрабатывать большие объёмы данных.

Память будет отделена от кристалла A20 Pro, что улучшит теплоотвод и благоприятно скажется на долгосрочной производительности.