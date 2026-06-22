Рамки вокруг дисплея в модели нового поколения стали тоньше

Инсайдер под ником GalaxyTechie опубликовал на платформе X изображение умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Механической рамки, которую хотели бы получить многие обладатели часов, здесь нет, зато рамки вокруг экрана стали более тонкими. На них выгравированы цифры от 1 до 12.

Изображение: Nicholas Sutrich / Android Central

Samsung могла отказаться от прежнего дизайнерского решения. Кнопка для быстрого доступа посередине имела оранжевое покрытие, которое многим не пришлось по душе. На этот раз ожидается более широкая и утопленная внутрь кнопка с малозаметной оранжевой окантовкой.

Изображение: GalaxyTechie / X

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В плане программного обеспечения приложение Samsung Health должно получить значительные изменения с целью упорядочить ежедневно отслеживаемые показатели организма. Ожидается новый набор циферблатов и специальный интерфейс комплекса для взаимодействия с новой боковой кнопкой.

Изображение: GalaxyTechie / X

В этом году стандартные часы Galaxy Watch 9 и модель Ultra 2 должны предлагаться в бежевом цвете, чёрном с тёмно-синим ремешком и серебристом с зелёным ремешком. Проверить эту информацию можно будет в июле, когда Samsung должна провести очередное мероприятие Galaxy Unpacked с анонсом этих часов и складных смартфонов.

Изображение: GalaxyTechie / X



