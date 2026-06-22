Находка рассказывает о ранних этапах развития египетской пирамидальной архитектуры

Работающая в Джабаль-эль-Тайре в египетской провинции Минья археологическая миссия нашла две гробницы раннего периода. Найдены относящиеся к додинастическому и раннединастическому периоду захоронения, о чём рассказало Министерство туризма и древностей Египта. Открытие позволяет лучше понимать, как проходило развитие погребальной архитектуры до эпохи пирамид.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Две найденные гробницы были построены примерно между 3100 и 2686 годами до н. э., в эпоху становления первого фараоновского государства. Исследователи нашли сходство между ними и знаменитой гробницей царя Дена в Абидосе. Этот царь был одним из наиболее важных в первой династии Египта, поэтому его ритуальные комплексы изучают для анализа зарождения царской власти, монументального строительства и ритуалов.

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Учёные предполагают, что строители в разных регионах Египта в первые века существования государства обменивались идеями относительно создания погребальных сооружений. Особое внимание привлекает первая гробница из-за конструкции её стен. Их толщина постепенно меняется, будучи шире у основания и становясь тоньше к вершине. Этот выбор могли сделать не в декоративных целях, а из-за понимания устойчивости, веса и структурного баланса, которое существовало в те времена. Подобные инженерные соображения могли поспособствовать развитию пирамид.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Позднее части первой гробницы были повреждены, но то, что сохранилось, помогает понимать древние строительные техники. Линии на камнях могут быть связаны с резкой и подготовкой блоков. Найдены большие деревянные опоры для укрепления стен. Некоторые опоры тянутся по всей длине сооружения, другие размещены как отдельные элементы.

Находящаяся к югу вторая гробница имеет похожий архитектурный план. Она сохранилась лучше и позволяет полнее понимать первоначальный проект.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Также учёные обнаружили часть додинастического кладбища. В нескольких захоронениях останки людей были найдены в согнутом положении, что типично для додинастического Египта. Некоторые тела были завёрнуты в растительные циновки. В некоторых захоронениях нашли керамические сосуды с чёрными ободками, благодаря которым захоронения отнесли к периодам Накада II и Накада III.

Найденные индивидуальные и коллективные захоронения более позднего периода указывают, что Джабаль-эль-Тайр использовали как кладбище длительное время после постройки гробниц раннединастического периода.