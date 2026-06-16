Такой дорогостоящий портативный компьютер из-за дефицита имеет лишь 16 ГБ оперативной памяти

Компания Samsung в понедельник анонсировала первый для себя ноутбук серии Galaxy Book на основе процессора Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Для Samsung это второе устройство Galaxy Book на процессоре Snapdragon. Раньше была линейка ноутбуков Galaxy Book 4 Edge, где можно было выбрать из двух размеров экрана и использовался чип Snapdragon X Elite. На этот раз переход на процессор Snapdragon X2 Elite позволил сделать ноутбук тоньше.

Изображение: Samsung

При этом размер выбрать не получится, поскольку предлагается единственная версия с диагональю экрана 16 дюймов и серо-синим цветовым вариантом. Разнообразием конфигураций памяти Samsung тоже не побаловала, предлагая единственную версию с объёмом оперативной памяти 16 ГБ и хранилищем 1 ТБ. Также среди характеристик указан тип панели AMOLED с антибликовым покрытием и продолжительность работы в 22 часа.

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Для подключения периферийных устройств предлагается воспользоваться двумя портами USB-C. Имеется полноразмерный порт HDMI, поддержка карт памяти microSD, разъём USB-A и разъём для подключения наушников.

Изображение: Samsung

Для обладателей смартфонов Samsung Galaxy предназначается опция Storage Share. Это прямой доступ к фотографиям на любом Galaxy с возможностью просмотра, редактирования и передачи без кабелей и накопителей. Опция Multi Control работает между устройствами Galaxy разных типов. Second Screen расширяет рабочий стол на планшеты Galaxy Tab, а Nearby Devices позволяет находить и подключаться к другим устройствам Galaxy.

Ноутбук предлагается приобрести по цене $2100, что на фоне ноутбуков других производителей является достаточно дорогим предложением. Два года назад Galaxy Book 4 Edge стоил $1349.