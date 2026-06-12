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Роботы-змеи начали инспектировать линии электропередачи в Китае
Они занимаются поиском повреждённой изоляции, изношенных компонентов и необычно высокого нагрева проводов
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В китайской провинции Юньнань местные энергетические компании начали задействовать в процессе инспекции линий электропередачи роботизированных змей. Подобные роботы обвиваются вокруг проводов и двигаются вдоль них, применяя датчики и камеры для поиска повреждений изоляции, повышенного нагрева и выработавших свой ресурс компонентов.

Изображение: x.com

Питаются эти роботы от той же самой линии электропередачи, которую они проверяют. Бесконтактная система сбора энергии даёт механизированным инспекторам возможность работать круглосуточно без перерывов. К настоящему времени такие роботы проверили более 130 км линий, в том числе в районе аэропортов, где для подобных проверок нельзя применять дроны.

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Другими преимуществами подобных роботов над дронами являются независимость от погодных условий, от аккумуляторов и отсутствие уязвимости к электромагнитным помехам на высоковольтных линиях электропередачи. В результате эффективность проверок с их помощью втрое выше по сравнению с проверками вручную. После прохождения испытаний эта система начинает применяться на всё более сложных участках сетей.

Изображение: x.com

В случае развёртывания подобных роботов на территории всего Китая проверки вручную останутся в прошлом, и неполадки в сетях можно будет выявлять до того, как они приведут к авариям. Минусом можно назвать лишь то, что некоторое число людей могут остаться без работы.

#китай #технологии #робототехника
Источник: hi-tech.mail.ru
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