Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Обновление Telegram принесло версии для часов и белые списки браузеров
Telegram получает поддержку улучшенного форматирования текста
реклама

Разработчики мессенджера Telegram представили крупное июньское обновление. Среди прочего появились версии приложения для использования на умных часах под управлением операционных систем Apple и Android Wear OS. Прямо на запястье можно видеть переписку и смотреть мультимедийные файлы, прослушивать голосовые сообщения и даже видео.

Изображение: Telegram

При желании с часов можно будет отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Есть возможность управления чатами, можно включать и отключать уведомления, закреплять диалоги, как в других версиях Telegram, смотреть геолокацию, отправлять стикеры. Не все возможности доступны на обеих платформах, но в будущем разработчики собираются привести их к общему знаменателю и сделать функциональность ещё более обширной.

Изображение: Telegram

реклама

Боты получили расширенные возможности форматирования, научившись отправлять сообщения с изображениями в них, коллажами, каруселями, применять цитаты, таблицы, вставлять заголовки и даже ссылки для навигации, если текст слишком длинный.

Изображение: Telegram

Также боты теперь могут создавать сворачиваемые разделы, вставлять математические формулы, сноски, надстрочное и подстрочное написание. Вырос максимальный размер сообщения от ботов, достигнув значения 32768 символов. Если сообщение длинное, оно будет сворачиваться и отображаться с кнопкой «Показать ещё».

Изображение: Telegram

Некоторые боты на основе искусственного интеллекта можно будет делать администраторами групповых чатов. Это даёт на откуп ИИ одобрение заявок желающих вступить в группу. Пользователи должны будут отвечать на вопросы, проходить тесты, есть и другие варианты модерации. Эти же администраторы без участия человека смогут модерировать переписку в чатах.

Изображение: Telegram

В опросах теперь можно добавлять ссылки в варианты ответов. Это расширит их информативность и позволит давать источники на связанную с текстом вопроса информацию.

Изображение: Telegram

В браузере внутри Telegram теперь могут открываться файлы формата .md и правильно показываться текст с оформлением Markdown. Это избавляет от необходимости скачивать соответствующие документы на устройства для локального просмотра или устанавливать сторонние приложения.

Изображение: Telegram

Стало проще открытие внешних ссылок, которые нужно удерживать для получения выбора. Выбирать можно из встроенного браузера Telegram или из стороннего браузера на устройстве. В версиях Telegram на Android и iOS пользователи смогут задавать перечень сайтов для открытия во встроенном браузере или во внешнем.

Изображение: Telegram

Что касается обновлений дизайна, на Android верхние панели стали более компактными, расширив тем самым пространство для чатов и сообщений.

#apple #android #ios #telegram #смарт-часы #мессенджеры #android wear
Источник: telegram.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать руками
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
Китайский человекоподобный робот Z01 продемонстрировал движения тайчи на выставке KOMATEK 2026
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Roblox заработал в России без VPN
Российское тюнинг-ателье RCI Service представило доработанную версию Lada Vesta Sedan
В 3DMark появились нативные версии бенчмарков Speed Way и Port Royal для Arm-систем с Windows
Thermalright представила двухбашенный кулер Phantom Spirit 140 с семью тепловыми трубками

Популярные статьи

«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter