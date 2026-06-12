Разработчики мессенджера Telegram представили крупное июньское обновление. Среди прочего появились версии приложения для использования на умных часах под управлением операционных систем Apple и Android Wear OS. Прямо на запястье можно видеть переписку и смотреть мультимедийные файлы, прослушивать голосовые сообщения и даже видео.
При желании с часов можно будет отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Есть возможность управления чатами, можно включать и отключать уведомления, закреплять диалоги, как в других версиях Telegram, смотреть геолокацию, отправлять стикеры. Не все возможности доступны на обеих платформах, но в будущем разработчики собираются привести их к общему знаменателю и сделать функциональность ещё более обширной.
Боты получили расширенные возможности форматирования, научившись отправлять сообщения с изображениями в них, коллажами, каруселями, применять цитаты, таблицы, вставлять заголовки и даже ссылки для навигации, если текст слишком длинный.
Также боты теперь могут создавать сворачиваемые разделы, вставлять математические формулы, сноски, надстрочное и подстрочное написание. Вырос максимальный размер сообщения от ботов, достигнув значения 32768 символов. Если сообщение длинное, оно будет сворачиваться и отображаться с кнопкой «Показать ещё».
Некоторые боты на основе искусственного интеллекта можно будет делать администраторами групповых чатов. Это даёт на откуп ИИ одобрение заявок желающих вступить в группу. Пользователи должны будут отвечать на вопросы, проходить тесты, есть и другие варианты модерации. Эти же администраторы без участия человека смогут модерировать переписку в чатах.
В опросах теперь можно добавлять ссылки в варианты ответов. Это расширит их информативность и позволит давать источники на связанную с текстом вопроса информацию.
В браузере внутри Telegram теперь могут открываться файлы формата .md и правильно показываться текст с оформлением Markdown. Это избавляет от необходимости скачивать соответствующие документы на устройства для локального просмотра или устанавливать сторонние приложения.
Стало проще открытие внешних ссылок, которые нужно удерживать для получения выбора. Выбирать можно из встроенного браузера Telegram или из стороннего браузера на устройстве. В версиях Telegram на Android и iOS пользователи смогут задавать перечень сайтов для открытия во встроенном браузере или во внешнем.
Что касается обновлений дизайна, на Android верхние панели стали более компактными, расширив тем самым пространство для чатов и сообщений.