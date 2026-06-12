Telegram получает поддержку улучшенного форматирования текста

Разработчики мессенджера Telegram представили крупное июньское обновление. Среди прочего появились версии приложения для использования на умных часах под управлением операционных систем Apple и Android Wear OS. Прямо на запястье можно видеть переписку и смотреть мультимедийные файлы, прослушивать голосовые сообщения и даже видео.

Изображение: Telegram

При желании с часов можно будет отправлять как голосовые, так и текстовые сообщения. Есть возможность управления чатами, можно включать и отключать уведомления, закреплять диалоги, как в других версиях Telegram, смотреть геолокацию, отправлять стикеры. Не все возможности доступны на обеих платформах, но в будущем разработчики собираются привести их к общему знаменателю и сделать функциональность ещё более обширной.

Изображение: Telegram

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Боты получили расширенные возможности форматирования, научившись отправлять сообщения с изображениями в них, коллажами, каруселями, применять цитаты, таблицы, вставлять заголовки и даже ссылки для навигации, если текст слишком длинный.

Изображение: Telegram

Также боты теперь могут создавать сворачиваемые разделы, вставлять математические формулы, сноски, надстрочное и подстрочное написание. Вырос максимальный размер сообщения от ботов, достигнув значения 32768 символов. Если сообщение длинное, оно будет сворачиваться и отображаться с кнопкой «Показать ещё».

Изображение: Telegram

Некоторые боты на основе искусственного интеллекта можно будет делать администраторами групповых чатов. Это даёт на откуп ИИ одобрение заявок желающих вступить в группу. Пользователи должны будут отвечать на вопросы, проходить тесты, есть и другие варианты модерации. Эти же администраторы без участия человека смогут модерировать переписку в чатах.

Изображение: Telegram

В опросах теперь можно добавлять ссылки в варианты ответов. Это расширит их информативность и позволит давать источники на связанную с текстом вопроса информацию.

Изображение: Telegram

В браузере внутри Telegram теперь могут открываться файлы формата .md и правильно показываться текст с оформлением Markdown. Это избавляет от необходимости скачивать соответствующие документы на устройства для локального просмотра или устанавливать сторонние приложения.

Изображение: Telegram

Стало проще открытие внешних ссылок, которые нужно удерживать для получения выбора. Выбирать можно из встроенного браузера Telegram или из стороннего браузера на устройстве. В версиях Telegram на Android и iOS пользователи смогут задавать перечень сайтов для открытия во встроенном браузере или во внешнем.

Изображение: Telegram

Что касается обновлений дизайна, на Android верхние панели стали более компактными, расширив тем самым пространство для чатов и сообщений.