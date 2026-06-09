Плотность пикселей двух экранов Samsung Galaxy Z Fold 8 будет рекордной в линейке складных аппаратов Fold

В июле от южнокорейского производителя Samsung ждут выпуска складных смартфонов Galaxy Z Fold 8 (Wide) и Galaxy Z Fold 8 Ultra. В первом внешний экран должен иметь размер 5,4 дюйма, а диагональ внутреннего составит 7,6 дюйма.

Теперь инсайдер Ice Universe сообщает, что эти экраны будут обладать самой высокой плотностью пикселей среди всех смартфонов серии Fold, а именно 432 ppi и 403 ppi соответственно. На выпущенном в прошлом году Galaxy Z Fold 7 эти значения составляют 422 ppi и 368 ppi.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Таким образом, экраны будут выдавать более чёткое изображение, в первую очередь при просмотре с близкого расстояния. Ранее сообщалось, что складной экран здесь будет обладать соотношением сторон 4:3, впервые для устройств этой серии. Частота обновления обоих экранов должна составлять 120 Гц.

Среди других характеристик ожидается процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, основная широкоугольная камера 50 Мп и сверхширокоугольная камера с таким же разрешением, тогда как на крышке будет камера 10 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч при поддержке проводной зарядки 45 Вт.