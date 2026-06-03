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Доходы от продажи чипов флеш-памяти NAND увеличились в 3,5 раза до $46 млрд за квартал
Искусственный интеллект и агентные технологии вносят основной вклад в рост спроса на чипы флеш-памяти
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Статистика от аналитической компании Counterpoint Research рассказала о том, насколько вырос мировой спрос на чипы памяти NAND. По итогам первого квартала этот рост был 3,5-кратным, в результате чего рынок вырос до уровня $46 млрд.

Изображение: Gemini

Виноваты в этом в первую очередь искусственный интеллект и агентные технологии, которые требуют всё большего количества центров обработки данных, а эти данные нужно где-то хранить. Корпоративный сектор сейчас занимает 43% рынка NAND и к концу года может занять более 60%. Доход от продажи по итогам первого квартала оказался больше, чем доход за весь 2023 год.

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На этом рынке явным лидером является южнокорейская компания Samsung, доля которой составляет 29%. В тройку входят компании SK Hynix (18%) и Kioxia. Китайская YMTC увеличила долю рынка до 13% и скоро может догнать SanDisk и Micron. Этот производитель продемонстрировал рост поставок на 246% по сравнению с показателем годичной давности.

Изображение: Counterpoint Research

Далее YMTC планирует провести первичное размещение акций на китайском рынке по примеру CXMT. Две эти компании вкладывают в строительство производственных мощностей и намереваются начать выпускать пластины вдвое больше, чем сейчас.

Изображение: IDC

Если говорить о рынке персональных компьютеров, статистика IDC предсказывает ему падение поставок на 11,3% в этом году и продолжение данной тенденции в следующем. В 2026 году может быть выпущено около 260 млн экземпляров против более чем 290 млн годом ранее.

#samsung #искусственный интеллект #память #nand
Источник: wccftech.com
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