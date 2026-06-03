Трепанация черепа была выполнена каменными или костяными орудиями

Раскопки в Джаркутане, крупном поселении древней Оксусской цивилизации, привели к обнаружению останков похороненных рядом друг с другом двух детей. Один из них был возрастом около 5 лет, и у него имеются признаки хирургического вскрытия черепа, которое было произведено примерно 4000 лет назад.

Раскопки проводились в апреле 2026 года совместными усилиями представителей Университета Саленто, Государственного университета Термеза и Самаркандского археологического института. По мнению специалистов, это наиболее древнее из задокументированных свидетельств хирургического вмешательства в Центральной Азии.

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Трепанация черепа является одной из древнейших известных хирургических процедур. Она могла применяться для лечения травм головы, эпилепсии, мигрени, неврологических расстройств и сильной боли. В бронзовом веке разница между лечением и ритуалом могла быть нечёткой.

Изображение: Итальянская археологическая миссия в Узбекистане

Находка показывает, что жители Джаркутана имели анатомические знания и технические навыки для проведения подобных операций. Это был один из важнейших городов Северной Бактрии, вблизи современной границы Узбекистана и Афганистана. Во времена бронзового века он относился к Оксусской цивилизации или Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу. Расцвет этой цивилизации пришёлся на периоды между 2500 и 1500 годами до н. э. на территории современного Узбекистана, Туркменистана, северного Афганистана, восточного Ирана и соседних регионов.

Также археологи нашли структурированные кварталы, архитектуру, керамику высокого качества. Исследователи задействуют такие дисциплины, как археоботаника, археозоология, физическая антропология, палеогенетика, топография и археометрия. Они призваны не только находить захоронения, но и восстанавливать детали повседневной жизни, окружающей среды, рациона питания и погребальных обычаев жителей Джаркутана.