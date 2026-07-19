При этом организаторы аукциона изначально оценили её в $40 тысяч

Фирменная кожаная куртка генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 960 тысяч долларов. Итоговая стоимость почти в 16 раз превысила предварительную оценку организаторов, которые рассчитывали выручить от 40 до 60 тысяч долларов. Источник изображения: Sotheby'sНа продажу была выставлена чёрная кожаная куртка бренда Tom Ford, которую Хуанг носил во время технологической конференции Hon Hai Tech Day в Тайбэе в октябре 2023 года. Перед аукционом глава Nvidia лично подписал вещь, а её подлинность и происхождение были подтверждены независимыми экспертами.

Торги вызвали высокий интерес среди коллекционеров. За лот боролись 45 участников, а сам аукцион продолжался 65 раундов, прежде чем был определён победитель.

По данным Sotheby's, все средства от продажи будут направлены некоммерческой организации Edge Institute. Деньги пойдут на финансирование грантов, исследовательских программ и стипендий для молодых предпринимателей, инженеров и учёных, работающих над перспективными технологическими проектами.

реклама

За последние годы чёрная кожаная куртка стала неотъемлемой частью образа Дженсена Хуанга. Он появляется в ней на презентациях новых продуктов, конференциях для разработчиков и других публичных мероприятиях. Организаторы аукциона отметили, что «куртка Дженсена» давно превратилась в символ одной из самых влиятельных фигур современной технологической индустрии