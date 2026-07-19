Фирменная кожаная куртка генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 960 тысяч долларов. Итоговая стоимость почти в 16 раз превысила предварительную оценку организаторов, которые рассчитывали выручить от 40 до 60 тысяч долларов.На продажу была выставлена чёрная кожаная куртка бренда Tom Ford, которую Хуанг носил во время технологической конференции Hon Hai Tech Day в Тайбэе в октябре 2023 года. Перед аукционом глава Nvidia лично подписал вещь, а её подлинность и происхождение были подтверждены независимыми экспертами.
Торги вызвали высокий интерес среди коллекционеров. За лот боролись 45 участников, а сам аукцион продолжался 65 раундов, прежде чем был определён победитель.
По данным Sotheby's, все средства от продажи будут направлены некоммерческой организации Edge Institute. Деньги пойдут на финансирование грантов, исследовательских программ и стипендий для молодых предпринимателей, инженеров и учёных, работающих над перспективными технологическими проектами.
За последние годы чёрная кожаная куртка стала неотъемлемой частью образа Дженсена Хуанга. Он появляется в ней на презентациях новых продуктов, конференциях для разработчиков и других публичных мероприятиях. Организаторы аукциона отметили, что «куртка Дженсена» давно превратилась в символ одной из самых влиятельных фигур современной технологической индустрии