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Nacvark
Кожаную куртку главы NVIDIA продали на аукционе почти за миллион долларов
При этом организаторы аукциона изначально оценили её в $40 тысяч
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Фирменная кожаная куртка генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 960 тысяч долларов. Итоговая стоимость почти в 16 раз превысила предварительную оценку организаторов, которые рассчитывали выручить от 40 до 60 тысяч долларов.Источник изображения: Sotheby'sНа продажу была выставлена чёрная кожаная куртка бренда Tom Ford, которую Хуанг носил во время технологической конференции Hon Hai Tech Day в Тайбэе в октябре 2023 года. Перед аукционом глава Nvidia лично подписал вещь, а её подлинность и происхождение были подтверждены независимыми экспертами.

Торги вызвали высокий интерес среди коллекционеров. За лот боролись 45 участников, а сам аукцион продолжался 65 раундов, прежде чем был определён победитель.

По данным Sotheby's, все средства от продажи будут направлены некоммерческой организации Edge Institute. Деньги пойдут на финансирование грантов, исследовательских программ и стипендий для молодых предпринимателей, инженеров и учёных, работающих над перспективными технологическими проектами.

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За последние годы чёрная кожаная куртка стала неотъемлемой частью образа Дженсена Хуанга. Он появляется в ней на презентациях новых продуктов, конференциях для разработчиков и других публичных мероприятиях. Организаторы аукциона отметили, что «куртка Дженсена» давно превратилась в символ одной из самых влиятельных фигур современной технологической индустрии

#nvidia #дженсен хуанг
Источник: cnbc.com
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