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crazycat21
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Колебание стоимости акций отражает то, как инвесторы оценивают прогресс амбициозной программы в тот или иной момент.
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Компания SpaceX планирует в ближайшее время  предпринять ещё одну попытку запуска своей ракеты Starship после несостоявшегося 16 июля ранее запланированного старта. В последнюю секунду при запуске двигателя произошла ошибка. Неудача привела к снижению рыночной капитализации компании Илона Маска, недавно вышедшей на биржу, примерно на 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Скриншот видео SpaceX

В ходе попытки тринадцатого по счёту испытательного полёта ракета Starship запустила двигатели, но не смогла стартовать из-за того, что автоматическая команда аварийного прекращения полёта преждевременно их отключила. Согласно видео прямой трансляции SpaceX, не смогли запуститься 4 из 33 двигателей ракеты-носителя Super Heavy (первая ступень космического аппарата).

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Перенос запуска ракеты стоимостью 15 миллиардов долларов, которая известна своими впечатляющими инженерными решениями и неудачными испытаниями, не является чем-то необычным. Тем не менее, после отмены запуска акции SpaceX упали в цене примерно на 6% до 124,30 долларов за единицу. В результате компания потеряла около 100 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Илон Маск написал в социальной сети, что отмена полёта произошла из-за того, что «некоторые двигатели не запустились». На следующий день после несостоявшегося запуска инженеры SpaceX провели расстыковку верхней ступени Starship и ускорителя Super Heavy. Компания планирует заменить на ускорителе два двигателя Raptor. Как отметил Маск, это необходимо для уверенности в успешном полёте. При этом он не объяснил, почему некоторые двигатели не запустились в прошлый раз. 

Со слов миллиардера, запуск, вероятно, состоится в начале следующей недели. На сайте компании SpaceX указано, что запуск космического корабля Starship может состояться уже в понедельник, 20 июля.

Reuters отмечает, что падение стоимости акций даёт представление о том, как инвесторы недавно вышедшей на биржу компании могут оценить прогресс высокотехнологичной ракетной программы, от которой зависят самые амбициозные планы SpaceX.

Цена акций уже начала снижаться с максимума после IPO в $225,64 и 15 июля упала ниже цены IPO SpaceX в $135. Отмена запуска ускорила падение стоимости ценных бумаг.

«Если рынок так реагирует на превентивное прерывание полета, мне не терпится увидеть, как он отреагирует на успешный полет», – заявил Чад Андерсон, генеральный директор Space Capital и инвестор SpaceX с 2017 года.

Он добавил, что если посмотреть на ситуацию в целом, то компания SpaceX находится на начальном этапе многолетнего инфраструктурного цикла, и Starship – его центральный элемент. Поэтому ежедневные колебания цен акций – это просто шум на общей картине. Андерсон дал понять, что у инвесторов сейчас долгосрочная возможность неплохо заработать.

#новости #космос #илон маск #spacex #акции #ракета #starship
Источник: reuters.com
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