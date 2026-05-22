Данная находка стала не первой для известной пещеры Црно-Езеро на полуострове Пелешац в Хорватии

В рамках проводившихся с 23 апреля по 4 мая Археологическим музеем Дубровника в Хорватии работ специалисты обнаружили греческую театральную маску возрастом более 2000 лет. Её датируют IV или III веком до н. э.

Объект внутри полый, а наверху у него небольшое отверстие, поэтому маска могла висеть на стене. Во времена Древней Греции театральные маски были связаны с ритуалами, представлениями и культом бога Диониса.

Многие находки были сделаны у входа и в боковой части пещеры, которая до начала раскопок была скрытой, что позволило предметам сохраниться в хорошем состоянии.

Исследования 2025 года показали, что пещера Црно-Езеро применялась с бронзового века до конца позднего железного века. В бронзовом веке она могла служить жилищем, постоянным или временным. Здесь люди могли пережить суровую погоду или военные конфликты.

С позднего бронзового века до раннего железного века пещера использовалась для захоронения. Радиоуглеродный анализ показал, что это длилось примерно с 1012 по 481 год до н. э. С конца IV века до середины I века до н. э. Црно-Езеро использовалось как иллирийское святилище. К этому периоду относятся миниатюрные сосуды греческого и местного происхождения. Многие находки говорят о статусе и богатстве, а также связи с греческим миром. В пещере могла вестись ритуальная деятельность и проводиться церемонии.

Маска стала продолжением находок прошлых исследований, когда в 2025 году нашли керамические фрагменты головы с частью бюста и волосами, предположительно, греческого божества классического периода.