Стоимость памяти для стоек NVIDIA Vera Rubin выросла на 435%
От общей стоимости этих стоек в $7,8 млн на HBM4 и LPDDR5X приходятся $2 млн

В спецификациях стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72 зафиксирован резкий рост стоимости памяти. На её долю сейчас приходится 26% от общей цены системы. Производство Vera Rubin уже стартовало, поставки начнутся в третьем квартале, а в четвёртом квартале объём производства будет увеличен. Подразделение Morgan Stanley Research поделилось информацией относительно стоимости стоек NVIDIA Vera Rubin «VR200» NVL72. В их состав входят 72 графических процессора Vera Rubin, по четыре в каждом отсеке и по два процессора Vera. Два GPU и один CPU находятся на системной плате под названием Superchip. В состав стойки NVL72 входит 36 Superchip, итого 72 GPU и 36 CPU.

Изображение: wccftech.com

У каждого графического процессора Rubin 288 ГБ памяти HBM4, у каждого центрального процессора 1,5 ТБ памяти LPDDR5X. На стойку NVL72 это даёт 20,7 ТБ памяти HBM4 и 54 ТБ памяти LPDDR5X. Также здесь используется сетевое оборудование, система охлаждения, питание, межсоединения и другие компоненты.

Самым дорогим из этих компонентов является GPU Rubin по общей цене почти $4 млн. Это на 57% дороже по сравнению с Blackwell NVL72 B300, где цена графических процессоров составляет $2,5 млн или $55000 за GPU.

Изображение: Morgan Stanley Research

Память подорожала на 435%, поскольку стоила $373939 в Grace Blackwell, а на платформе Vera Rubin цена LPDDR5X и HBM4 в сумме перевалила за $2 млн. CPU Vera вместе стоят около $180000 или примерно $5000 за чип. Всю стойку оценили в $6,14 млн, а ещё примерно $2 млн стоят коммутаторы NVLink, сетевые чипы, система охлаждения, блок питания, печатная плата, подложки ABF, многослойные керамические конденсаторы (MLCC) и другие компоненты. Печатная плата подорожала на 233% с $35100 до $116730. За счёт такого дорогостоящего оборудования NVIDIA надеется начать новую главу развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

#nvidia #процессоры #искусственный интеллект #графические процессоры #vera rubin
Источник: wccftech.com
