В следующие выходные члены профсоюза Samsung будут голосовать за заключение соглашения

За несколько часов до начала забастовки профсоюза работников Samsung Electronics, запланированной на 21 мая, удалось достигнуть предварительного соглашения с руководством южнокорейской компании. В результате Samsung сможет избежать убытков, размер которых оценивался в $20 млрд.

Профсоюз сотрудников компании объявил о приостановке планов проведения общей забастовки. Предварительное соглашение будет вынесено на голосование среди всех членов профсоюза.

Ранее в среду сообщалось, что прогресса достигнуто не было. Через несколько часов появилась информация об участии в переговорах министра труда Ким Ён Хуна. На этот раз встреча оказалась более результативной.

В рамках предварительного соглашения было решено, что в компании появится премия за эффективность работы руководства производящего чипы подразделения. Премия будет основана на 10,5% от выбранных обеими сторонами показателей эффективности бизнеса.

Базовая премия поднимется на 1,5%. Руководство будет получать премии по результатам работы в виде акций компании. Часть акций будет заблокирована, поэтому члены профсоюза не смогут продать их сразу после получения.

Стороны договорились о сохранении этой схемы на следующие 10 лет. Специальные премии будут выплачиваться лишь при достижении Samsung минимального уровня операционной прибыли.

Члены профсоюза смогут голосовать за или против этого предложения с 22 по 25 мая. Пока не станут известны результаты голосования, работа предприятий Samsung будет продолжаться в штатном режиме.