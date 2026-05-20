Проблемы с интернетом и повышение налогов заставляют бизнес отказываться от безналичных расчётов

Согласно данным платформы «Платформа ОФД», о которых рассказывает издание Forbes, по итогам апреля нынешнего года на долю наличных в расчётах на территории России пришлось 30% от всех операций. Чаще всего наличными расплачивались в таких сферах, как ремонт, строительство, продажа товаров и продуктов питания. Аналитики полагают, что переход на расчёт наличными увеличивает вероятность ухода предприятий в серую зону.

По сравнению с показателями годичной давности доля наличных в расчётах увеличилась на 5%. Если говорить о показателях первого квартала, доля за год выросла до 28% с 25%.

Данные Банка России говорят, что 1 апреля объём наличных в экономике был равен 18,4 млн руб., что за год на 12,2%. В марте прирост составил 300 млрд руб., что превысило показатели прошлых лет.

Эксперты говорят, что переходить на наличные вынуждают проблемы с мобильным интернетом и налоговые изменения. Также они ждут, что по ходу года данная тенденция будет усиливаться, и многие бизнесы будут делать скидку на товары, если оплата производится наличными.