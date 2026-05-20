Даже без опыта программирования появится возможность создавать нативные Android-приложения на основе Jetpack Compose и Kotlin

Компания Google благодаря своему новому продукту сделала разработку Android-приложений значительно более доступной для широкого круга людей. В приложении Google AI Studio такая возможность появится при помощи текстовых запросов.

В американской компании говорят, что новая опция предназначена как для опытных разработчиков, которые смогут быстрее создавать прототипы приложения, так и для начинающих. Полученные приложения будут полноценными нативными Android-приложениями на основе Jetpack Compose и Kotlin. Их можно будет устанавливать и делиться с пользователями, как и любым другим приложением. Эти приложения смогут работать в автономном режиме, поддерживать фоновые службы и глубокую интеграцию с аппаратными компонентами вроде GPS, Bluetooth и NFC.

Изображение: androidcentral.com

Весь рабочий процесс будет происходить в браузере. В состав AI Studio вошёл встроенный эмулятор Android, благодаря которому можно будет вести предварительный просмотр и взаимодействие с приложениями.

Процесс тестирования тоже был упрощён. При наличии учётной записи разработчика в Google Play можно будет публиковать своё приложение сюда прямо из AI Studio для его тестирования. Также проекты можно экспортировать в виде архивов ZIP, отправлять в GitHub или открывать в Android Studio для более сложных процессов разработки.

Изображение: Google

Пока ставка делается на создание простых приложений Gemini. В дальнейшем обещаны интеграция с Firebase и более простые функции публикации в Play Store.