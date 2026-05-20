В основе изменений лежат возможности искусственного интеллекта, Gemini 3.5 Flash и поисковые агенты

Во вторник стартовала конференция разработчиков Google, и среди других анонсов компании она рассказала об изменениях в своей поисковой системе. Если на протяжении десятилетий для поиска нужно было вводить ключевые слова в пустое поле, то теперь процесс претерпит изменения.

В основе этих изменений лежит искусственный интеллект, который Google и другие крупные компании продвигают вне зависимости от желаний потребителей. Спустя год после появления Сводок ИИ ежемесячно ими пользуются больше миллиарда человек. По статистике Google, количество запросов ежеквартально удваивается.

Google надеется повышать эти показатели и дальше, обновив лежащий в основе режима искусственного интеллекта движок до Gemini 3.5 Flash. Интеллектуальный поиск динамически расширяется и даёт место для точного описания того, что человек ищет. Это больше, чем просто автозаполнение, а более обширная помощь в формулировании запроса. Поиск можно вести по нескольким параметрам, используя поле ввода текста, изображения, файлы, видео и активные вкладки браузера Chrome.

Новое поисковое поле доступно во всех странах, где работали Сводки ИИ. Здесь же можно задавать наводящие вопросы и вести полноценный диалог с поисковой системой. Контекст сохраняется, ссылки становятся всё точнее по мере развития темы. Эта возможность предлагается как на мобильных устройствах, так и на ПК.

Главным изменением стало добавление поисковых агентов, постоянно работающих в фоновом режиме. Они анализируют информацию из интернета, включая блоги, новостные сайты, финансовые сведения и спортивные события. Это делает ответы на поисковые запросы более актуальными. Агенты появятся летом и будут доступны подписчикам тарифных планов Google AI Pro и Ultra.

Ещё Google предлагает технологию Antigravity и навыки агентного программирования Gemini 3.5 Flash прямо в строке поиска. В поиске могут отображаться таблицы, графики и симуляции, чтобы нагляднее показывать сложные темы. В ближайшие месяцы эта опция будет доступна пользователям тарифных планов U.S. Pro и Ultra.

Наконец, внедряется функция Personal Intelligence на 98 языках почти в 200 странах без подписки. Сюда можно подключать приложения Gmail, Google Photos и Google Calendar, чтобы результаты стали более персонализированными.