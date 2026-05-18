Южнокорейский производитель Samsung продолжит делать ставку на искусственный интеллект на своих мобильных устройствах

Компания Samsung продолжает развивать линейку мобильных процессоров Exynos, включая их в состав собственных премиальных смартфонов, где они некоторое время отсутствовали. В этом году чипы Exynos 2600 вошли в состав аппаратов Galaxy S26 и S26+. Это же может произойти в следующем году с чипами Exynos 2700.

Есть слухи и относительно более долгосрочных планов южнокорейского производителя. В частности, высказываются предположения относительно намерения Samsung начать использовать исключительно свои процессоры, без чипов Snapdragon. Чтобы это стало возможным, в моделях Exynos 2800 должны появиться серьёзные усовершенствования.

Прежде речь шла о применении собственной архитектуры для графического процессора. Также не исключено использование ядер центрального процессора разработки Samsung.

Теперь южнокорейское издание утверждает, что Samsung ведёт работу над технологией вертикальной медной стойки (Vertical Cu-post Stack). Она принесёт в мобильное устройство высокоскоростную память, что расширит возможности локальной обработки искусственного интеллекта. Память HBM применяется в серверах, но распространению её в мобильных устройствах мешают размер этих чипов, энергопотребление и необходимость охлаждения.

Если Samsung сможет устранить эти препятствия, это приведёт как к расширению функциональности ИИ на её устройствах, так и к повышению объёма продаж чипов памяти.