Intel стала официальным партнёром команды Формула-1 McLaren
Американский производитель процессоров обеспечивает вычислительную мощь благодаря архитектуре x86

В пятницу компания Intel и гоночная команда McLaren Racing объявили о заключении многолетнего стратегического соглашения. В рамках этого соглашения Intel станет официальным вычислительным партнёром гоночных команд McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team и McLaren F1 Sim Racing Team.

Процессоры Intel Xeon и Intel Core Ultra станут заниматься обработкой критически важных для McLaren данных. Речь идёт о вычислительной гидродинамике, аэродинамическом анализе, моделировании динамики автомобиля, аналитике гоночной стратегии и системе принятия решений в режиме реального времени.

Изображение: Gemini

В гонках Формулы-1 и IndyCar объём данных и конкуренция настолько велики, что победу от поражения может отделять разница в миллисекундах. Intel будет помогать уменьшить число этих миллисекунд благодаря защищённой, масштабируемой вычислительной инфраструктуре с высокопроизводительными процессорами и поддержкой ресурсоёмких задач искусственного интеллекта.

Новое партнёрство стало очередным проявлением тенденции в Формуле-1, где ради повышения производительности и улучшения результатов используют общую инфраструктуру от завода до гоночной трассы. Бренд Intel будет представлен на автомобилях McLaren Mastercard F1 Team уже на этапе в Монреале в следующие выходные. Также логотип американской компании появится на автомобилях Arrow McLaren IndyCar Team на гонке Freedom 250 в Вашингтоне и на Indy 500 в 2027 году. В следующем году бренд Intel будет представлен на виртуальном автомобиле команды McLaren F1 Sim Racing Team.

#intel #процессоры #гонки #формула-1 #mclaren
Источник: wccftech.com
