Блогер
Программисты жалуются на ухудшение профессиональных навыков при использовании вайб-кодинга
Программисты говорят о падении интеллектуальных способностей и проблемах с отладкой кода из-за искусственного интеллекта

Регулярно появляются новости о том, что крупные технологические и не только компании применяют искусственный интеллект в своей работе, в первую очередь при написании программного кода. Недавно компания Anthropic поделилась информацией о том, что у неё до 90% кода пишет ИИ. Руководители многомиллиардных корпораций говорят о повышении эффективности труда, но многие разработчики при этом жалуются на ухудшение своих профессиональных навыков.

Принявшие участие в опросе разработчики рассказали, что в их компаниях или требуют пользоваться искусственным интеллектом, или искусственный интеллект оценивает эффективность труда сотрудников. По этой причине в Amazon работники начали давать завышенные показатели применения ИИ, чтобы удовлетворить требования начальства.

Изображение: ChatGPT

Хотя нейросети способны писать код с нуля быстрее программистов, проблема в том, что его нужно проверять. Если программист создавал код не сам, он может не понимать его, и чтобы разобраться, требуется немало времени. В итоге на свет могут появляться продукты, в которых отсутствие ошибок не гарантировано.

Потеряв необходимость создавать код самостоятельно, программисты теряют этот навык. Один из них сравнил это с потерей необходимости запоминать номера телефонов после появления сотовых. Программисты опасаются, что новое поколение разработчиков лишится навыка анализа кода и тем более его написания с нуля. По мнению одного из представителей этой профессии, ИИ хорошо пишет код отдельных функциональных возможностей, но не годится для полной реализации проектов большого масштаба, теряя контекст.

#искусственный интеллект #amazon #anthropic #программирование #программисты #вайб-кодинг
Источник: techspot.com
