Российские компании в 18% случаев используют поддельные комплектующие иностранных брендов
В некоторых сегментах доля подделок в инфраструктурном оборудовании добралась до 80%

Санкции продолжают влиять на различные сферы деятельности в России, увеличивая стоимость оборудования и повышая число поддельных комплектующих. Издание «Коммерсант» пишет, что в целом доля поддельных комплектующих в инфраструктурном оборудовании иностранного производства на территории России оценивается в 18%. В некоторых отраслях этот показатель почти в пять раз выше и достигает 80%.

Проблемы с цепочками поставок являются главной причиной повышения доли контрафакта. Спрос на поддельные комплектующие растёт, поскольку инфраструктура отечественных компаний продолжает состоять из иностранного оборудования на 70%, а ему требуются обслуживание, ремонт и замена.

Чаще всего фальшивыми оказываются системы хранения данных производства Dell EMC, таковых набралось 22%, поскольку они широко распространены в России. Компоненты Lenovo оказываются фальшивыми в 21% случаев, 19% фальшивых компонентов у Cisco Systems, 16% у Hitachi Vantara, а 13% у Dell Technologies. Подделки можно распределить по трём уровням, включая внешнюю имитацию с ошибкой в маркировке и материалах и перепрошитые устройства. Последние могут не работать изначально или быстро выходить из строя.

Изображение: Gemini

К 80% подходит доля фальшивого оборудования иностранных производителей в серверном и сетевом сегментах. Полтора года назад эта доля составляла всего 10–12%. В последнее время наблюдается повышение качества подделок, поэтому и спрос на них растёт. Выявить подобные комплектующие можно только в рамках лабораторных проверок или при тестировании под нагрузками.

Несмотря на этот рост качества, применение контрафактной продукции может стать причиной снижения производительности системы, утраты данных или выхода из строя всего сопутствующего оборудования.

По мнению экспертов, в следующие 5 лет доля продукции российских производителей и китайских альтернатив увеличится, что снизит спрос на контрафактную продукцию западных производителей.

#россия #инфраструктура #оборудование #подделки #коммерсант
Источник: kommersant.ru
